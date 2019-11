Por qué Calviño no es Varoufakis

Agosto extremeño, calor sofocante. Cae el sol, se ilumina el teatro romano de Mérida. Sobre el escenario van saliendo Concha Velasco, Belén Cuesta, María Hervás, Adrián Lastra… Y se reencarnan en mitos y dioses. Lágrimas, sonrisas, desasosiegos… Es la versión de Mary Zimmerman de las Metamorfosis, de Ovidio.

Entre el público pasa desapercibida Nadia Calviño. Acaba de escaparse del asfalto de Madrid y huye unos días tras el fracaso de las negociaciones del PSOE con Unidas Podemos y el espectáculo de la investidura fallida. Y se encuentra frente a frente con historias clásicas tan vigentes hoy en día. La vida es una sucesión de midas, faetones, apolos y orfeos.

Su cabeza esos días estaba más en el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero España no logró colocarla para sustituir a Christine Lagarde. Pero la vida política da muchas vueltas y gira como si fuera un drama constante. Y ahora está llamada a ser la vicepresidenta económica si sale adelante el Gobierno de coalición entre el PSOE y UP. Fue una de las grandes promesas de Pedro Sánchez durante el debate antes del 10-N. Ninguno de dos quiere que se convierta esta aventura en una tragedia clásica.

Y no es una elección casual. Es un claro mensaje a los mercados, empresarios y la Unión Europea (UE). En los últimos días la patronal está intentado frenar ese acuerdo y pidiendo un Gobierno “moderado”. La señala de Sánchez: esto no va a ser un drama, España no es la Grecia del primer ministro Alexis Tsipras de Syriza y su titular de Finanzas, Yanis Varoufakis, aunque Podemos esté en el Gobierno, y la economía va a estar en ortodoxas manos que saben cómo mover los hilos en Bruselas y en los despachos del poder.

“El pasaporte del Gobierno español en la UE”

¿Por qué Calviño en ese puesto? Fuentes de Ferraz lo dejan muy claro con estas palabras: “solvencia”, “es el pasaporte del Gobierno español en la Unión Europea”.

Desconocida para el gran público, Calviño (51 años) aterrizó en el Gobierno de Sánchez tras la moción de censura avalada directamente por Bruselas. Hasta ese momento había ejercido como directora general de Presupuestos de la UE, uno de los puestos en la oscuridad con más poder e influencia. Todos los que mandan allí sabían su nombre.

Nada de experimentos. Fuentes de La Moncloa lo explican así: “Excelente imagen, excelente técnica, excelente formación, excelentes relaciones, gran comunicadora”. La soltura, simpatía y amabilidad de las que todos hablan también se complementan, según varias fuentes que han trabajado y negociado con ella, con un carácter ultraperfeccionista y exigente, incluso inflexible, porque sus ideas están siempre claras y sus convicciones, firmes.

Ahora toca subir el rango hasta una vicepresidencia -Sánchez tenía Economía como ministerio llano, además de otro de Hacienda-. En el diseño que se baraja habrás tres vicepresidencias, al contar en principio Carmen Calvo con una más política y Pablo Iglesias con otra más social.

El mensaje de Sánchez

La idea que manda Pedro Sánchez tiene que ver también con la complicada situación política y económica actual. Una persona que dé confianza a los mercados e instituciones cuando acechan nubarrones económicos, llegan las consecuencias del Brexit y aparece el lobo de los comunistas de UP para la derecha. Y con Bruselas ya regañando por la falta de presupuesto y enseñando los dientes para futuros recortes.

Calviño no tiene nada que ver con los economistas de UP que piden nacionalizar sectores y que provocan espantos en el Ibex y los grandes despachos en la City o Wall Street. De hecho, siempre fue objeto de duras críticas por parte de los morados y de Más Madrid por su carácter económico. La ven más cercana al PP que a ellos, por ejemplo. Es más: antes que los socialistas, a Calviño la tanteó el liberal Ciudadanos, a propuesta del hoy eurodiputado Luis Garicano, para que presidiera el Banco de España.

Pero Podemos se tiene que comer el sapo, como el PSOE con que Pablo Iglesias sea vicepresidente. En el acuerdo exprés alcanzado se borraron todas las líneas rojas y vetos en cuanto a nombres.

Las relaciones con Podemos dentro del anterior Gobierno las llevaba principalmente María Jesús Montero, titular de Hacienda y que pertenece al ala más izquierdista del Ejecutivo -con un marcado carácter de agenda social andaluz-. La sevillana formó parte del equipo negociador del PSOE en verano, Calviño no estaba ni se le esperaba por sus diferencias con UP. A pesar del buen rollo que parece imperar ahora entre los dos partidos, las desavenencias están aseguradas en los próximos meses. No obstante, Iglesias ya ha avisado a los suyos en una carta de que tendrán que renunciar a algunas de sus medidas.