Por qué cuando estás nervioso te haces pis todo el rato

“Era mi primera vez en una muestra, no sabía qué esperar y me sentía demasiado expuesta en este espacio enorme”, comenta Laura, que solicitó ocultar su apellido para hablar con privacidad sobre su salud mental. “Cuando me pongo nerviosa o me entra ansiedad, tengo muchas ganas de hacer pis, así que me pasé ese día de los nervios, con miedo a mearme”.