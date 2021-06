Por qué Netflix es diferente para cada usuario

Probablemente pensaremos de entrada en Netflix como creadora de contenidos por sus series de televisión (Orange is the new black, House of Cards, Stranger Things, Narcos, The Crown, etc.). A menudo esas series se lanzaban por temporadas completas, un cambio radical en las formas de consumo televisivo. En este artículo vamos a acercarnos a un fenómeno menos conocido: el de Netflix como productora de largometrajes.