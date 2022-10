El PP propuso en 2019 una fiscalidad más baja que la de Truss, según su programa electoral

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

El mismo día que Truss renunció a su plan, el 6 de octubre, saltaron las alarmas en Génova. El responsable de economía del PP, Juan Bravo, se apresuró a decir que en el PP no estaban planteando bajadas de impuestos, sino solamente “no subirlos”.

¿Es el PP igual que Truss?

Rob Pinney via Getty Images

Ruiz tiró nada menos que de las opiniones de los diarios económicos más conservadores como el Financial Times o The Economist, que habían tildado las medidas de la primera ministra británica como “ideología y no economía”, al tiempo que afirmaban que las medidas eran “impropias de una economía desarrollada”.