Castilla y León, a contracorriente: el PP y Vox trabajan ya para resucitar la nuclear de Garoña pese al rechazo de los propietarios

La empresa dice que es “inviable”

Después de que Vox presentara en las Cortes una proposición no de ley para pedir al Gobierno central un estudio de viabilidad sobre la reapertura de la central, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo dejó en manos de los propietarios la decisión y recordó que luego tendría que pasar todos los trámites legales, incluido el informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

En este caso, reconocía Carredo que ni Iberdrola ni Endesa, hasta el momento, no se habían puesto en contacto con la Junta para abordar esta cuestión.

“Transcurridos más de 5 años desde la declaración de cese definitivo de la central, ejecutadas las desconexiones y desmontajes durante estos años para avanzar en el desmantelamiento, y teniendo en cuenta las autorizaciones, los muy elevados costes y plazos requeridos que serían similares a los de una nueva autorización, Nuclenor considera que no sería viable la reapertura de la central”, aseguran en una publicación de El diario de Burgos.

Su manera de “defender” España

La central nuclear, construida en 1971, pasaría en ese caso a ser de última generación y con dos nuevos reactores. No obstante, según ha señalado García-Gallardo, los técnicos consideran viable esta posibilidad, pese a que la infraestructura nuclear se encuentra en fase de desmantelamiento desde hace algunos años.

“Es cierto que no es fácil, que la construcción no será inmediata y requerirá todos los estudios medioambiantales, técnicos, económicos, de impacto social, pero también es cierto que tenemos que pensar no en los siguientes meses o en las siguientes semanas, sino en las próximas generaciones”, ha justificado el vicepresidente regional.