Ayuso le compra a Vox 13 exigencias para sacar adelante el presupuesto de Madrid

Asimismo, ha apuntado que, con este pacto, su partido se ha comprometido a votar en contra de todas las enmiendas presentadas los partidos de la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos), sean parciales o totales, para facilitar la aprobación de las cuentas. “Que la izquierda pierda toda esperanza de entrar en Madrid”, ha dicho.

“Muy buen acuerdo”

Javier Fernández-Lasquetty, el consejero de Economía de Ayuso, ha comparecido a media mañana para explicar el acuerdo, que defiende porque “responde a lo que dijeron los madrileños en las urnas”. “Es un muy buen acuerdo que permite a Madrid ser el contrapunto y ofrecer un marco de estabilidad”, añade.

“Nos sentimos contentos. Los 65 diputados son determinantes para estos presupuestos y legislatura. Quiero agradecer a Vox y a Rocío Monasterio su voluntad para negociar, su responsabilidad para negociar un acuerdo que es bueno para los madrileños”, ha enfatizado.

El consejero, no obstante, ha reconocido que no ha sido fácil negociar el texto final. “No ha sido una negociación fácil, han sido dos meses, pero creo que hemos alcanzado un buen acuerdo. Por ambas partes ha habido cesiones. Nos hemos comprometido a no alcanzar ni Vox ni el PP ningún acuerdo ni total ni parcial con otros grupos y por parte de Vox a no presentar ni apoyar las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios”, ha destacado.

Señala Lasquetty que “lo que ha predominado es la misma voluntad de acuerdo que nos llevó al acuerdo de investidura, porque este acuerdo es la plasmación presupuestaria del pacto de investidura”.

El consejero ha resaltado la importancia de este pacto con Vox porque “significa estabilidad y confianza y que frente a la incertidumbre que vivimos en el plano nacional de España, las noticias negativas, los vaivenes de los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios cada vez más radicalizados, creemos que es muy positivo que Madrid una vez más marque la dirección contraria, sea el contrapunto y el que ofrece un marco de estabilidad, una base segura y firme en la que apoyarnos para que Madrid y gracias a Madrid toda España sigamos avanzando, creciendo y progresando en la crisis en la que estamos”.

En un tono grandilocuente, ha concluido que en tiempos de incertidumbre, “la Comunidad de Madrid es algo en lo que uno puede confiar”.

De la presidenta Díaz Ayuso, por ahora, sólo hay un tuit dando cuenta del acuerdo, en el que explica que “refuerza a la Comunidad de Madrid en el momento más necesario” y defiende que el PP mantiene “todos los compromisos que nos dieron amplio respaldo electoral y le sumamos nuevas medidas muy positivas”.