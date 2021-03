Las confesiones de los socialistas: “Habrá más diálogo con Yolanda Díaz”, “no nos va a ‘sorpassar’ Iglesias en Madrid”

En Moncloa, según fuentes consultadas, se afanan en decir que el Gobierno trabaja con más normalidad de la que luego se traslada en los medios de comunicación y se explica que con Pablo Iglesias funcionó “bien” la relación, aunque todo el mundo conociera las desavenencias en algunos temas. “No ha sido una mala relación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ”, repiten fuentes gubernamentales. Era un ejercicio inédito, la primera colación tras la II República. En la parte de UP se incide en que el trato era “cordial”.

Eso sí, son conscientes de que Díaz no es una política menos peleona o reivindicativa, aunque creen que lo hará de una manera “menos estruendosa” y que es menos dada a los artificios mediáticos. Así lo resumen fuentes gubernamentales: se preocupa más por qué consigue que en el cómo se consiga.

En el entorno del presidente señalan que Sánchez y Díaz hablan un lenguaje más parecido que el que tenían el jefe del Ejecutivo y Pablo Iglesias y no creen que sea un problema que los dos vengan de tradiciones políticas distintas (socialista y comunista) para entenderse en esta etapa tras la marcha del Ejecutivo del líder de UP.

A partir de ahora será la interlocutora directa con Pedro Sánchez por parte de Unidas Podemos, será la que trate los temas directos de la coalición. No obstante, dirigentes socialistas creen que él todavía tratará de influir desde fuera.

Lo que dejan claro desde la Moncloa es una cosa: “no hay ningún motivo” para ir a unas elecciones anticipadas, la coalición funciona y hay unos presupuestos aprobados. Resaltan que esa sensación de comicios la está intentado lanzar la derecha durante estas horas para generar inestabilidad. Su máxima preocupación ahora es afrontar el escenario sanitario y económico, además de materializar los fondos europeos.

La nueva estructura de Gobierno que traerá la marcha de Iglesias hace que Unidas Podemos rebaje la Vicepresidencia segunda a tercera. Yolanda Díaz, según fuentes de su entorno, no tuvo ningún problema en aceptar esa condición a cambio de mantener el Ministerio de Trabajo. Ahora ascenderá a la Vicepresidencia segunda del Gobierno Nadia Calviño, como responsable de asuntos económicos. En el lado socialista entendían que no era lógico que Economía estuviera por debajo de Trabajo y eso también descolocaría la comisión delegada para Asuntos Económicos. No ven problema los socialistas en que entre como ministra de Derechos Sociales la secretaria de Estado Ione Belarra.