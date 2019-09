SOPA Images via Getty Images Imagen de archivo de una protesta de estudiantes en Barcelona en el marco del movimiento 'Fridays for Future'.

Esta semana, en el encuentro de BCorp Amsterdam al que pude asistir (BCorp es el movimiento de empresas que genera un impacto positivo en la sociedad, reflejándolo en sus estatutos y en su día a día), Jay Cohen, co-fundador de B Corp, decía que tenemos que pasar de un capitalismo de accionistas, donde sólo importa el beneficio de uno, a un capitalismo de grupos de interés donde se quiere beneficiar a muchos. Comentábamos en la comunidad que ya algunos medios como Forbes, The Economist, Fortune y Financial Times… coinciden en admitir el fracaso del capitalismo que conocemos.

Hace un par de años, en Quiero, y con la ayuda de Two Much, hicimos un estudio cuantitativo entre la ciudadanía española. La encuesta nos dejó datos y mucho más: vimos que los ciudadanos esperaban un comportamiento comprometido y “auténtico” de la pyme. Esperaban con ilusión más de ellas…En definitiva, tenían altas expectativas de nosotros.

Al mismo tiempo, parece que una joven de 16 años sueca con síndrome de Asperger ha conseguido incitarnos a la acción. Los jóvenes nos echan a la cara que estamos a punto de acabar con su calidad de vida. Y nos recriminan sobre el futuro que les dejamos: un ecosistema de grave crisis social y ambiental donde no sólo el final puede ser terrible, sino también el camino hacia él.

Nos quedan escasamente 10 años para remediarlo. Ya no queda tiempo.

“Decís que amáis a vuestros hijos por encima de todo, sin embargo, les estáis robando su futuro ante sus propios ojos. ¿Por qué dejáis de hacer lo que es posible y hacéis lo que habéis de hacer?”, dice Greta.

Nuestros jóvenes lo dicen con coraje, recriminándonos este legado demoníaco que nos hemos empeñado en dejarles.

Es un momento de emergencia.

Pero a las pymes les preocupa la familia. Hijos, empleados, proveedores, incluso personas del barrio.Todos forman a menudo una gran familia. A las pymes les gusta cuidarla, tienen la garra para hacerlo.

Quizás las pymes no sean activistas, pero debemos serlo en este momento. Porque se nos necesita. Mi hija mayor tiene ahora 8 años. Ella todavía está en el momento de entender del todo por qué no puede usar pajita de plástico, pero me la imagino perfectamente como Greta. Ella es poderosa, honesta y valiente como Greta. Y nunca me perdonaría no convertirme en una aprendiz de activista en este momento.

¿Vuestros hijos os perdonarían?