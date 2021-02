Qué es la fibromialgia

Síntomas más conocidos de la fibromialgia

Además de lo limitante de estos síntomas, la fibromialgia añade otro problema: su difícil diagnóstico, pues no se puede determinar con escáneres o análisis de sangre.

Qué tratamientos existen

El doctor Gómez Argüelles explica que a día de hoy no existe “ningún tratamiento curativo” contra la fibromialgia, únicamente soluciones “paliativas”. De hecho, no hay ningún fármaco que haya demostrado su eficacia y en Europa no existe ningún fármaco aprobado específicamente para combatir la fibromialgia.