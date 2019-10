La más grande dejó en herencia a Rocío Carrasco mucho más que bienes, derechos artísticos y joyas. La fama siempre ha acompañado a Rociíto, la hija de Rocío Jurado . Por mucho que se haya intentado alejar de las portadas (a pesar de aceptar trabajo en Telecinco ), su vida ha seguido interesando, especialmente la que tuvo en común con Antonio David Flores. Ahora, con la participación del ex guardia civil en GH VIP y la defensa de su hija Rocío Flores en plató, la historia ha resurgido con nuevos detalles que han salido a la luz.

Antonio David: "Siempre pienso que Dios aprieta pero no ahoga y esto (GH VIP) ha aparecido en mi casa en el momento justo y necesario" #GHVIP30S pic.twitter.com/xWX3Pk2zqU

Los Mohedano, de parte de Antonio David

A estas alturas y tras estos 23 años de historial, si hay algo que le consta a todo el mundo es que Antonio David Flores hizo carrera televisiva gracias a haber formado parte de la familia Mohedano, aunque por esa misma relación desapareció de los platós. Estuvo casi dos años fuera de la televisión por las idas y venidas judiciales, aun habiendo sido uno de los colaboradores más asiduos de los programas de Telecinco. “No he trabajado y mis hijos lo han pasado fatal porque pensaron que iba a entrar en la cárcel. Menos mal que estaba Olga. Todo ese dolor me ha debilitado psicológicamente y físicamente”, explicó en GH. Por su parte, Olga Moreno ha declarado en la revista Semana que es ella quien cuida de los hijos de Carrasco, especialmente de David, ya mayor de edad, que padece el síndrome de Angelman. Antonio David contó en GH que Rocío Carrasco tampoco le habla y que no le dirigió la palabra cuando se encontró con él en una vista judicial en 2017.