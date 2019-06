¿Qué podemos aprender del poeta Walt Whitman?

Por Antonio Fernández Vicente profesor de teoría de la comunicación, Universidad de Castilla-La Mancha:

A quien quiera vivir:

Aquí hallará algunas sencillas lecciones de Walt Whitman, uno de los padres del trascendentalismo, nacido hace ya 200 años.

No permita que otro le cuente lo que es la vida. Ni siquiera el propio Whitman:

Tome las riendas de su destino y, como el David Copperfield de Charles Dickens, el tiempo dirá si se ha convertido en el héroe de su historia, alejado “de escuelas y de sectas”. Vivir deliberadamente significa antes que nada aventurarse en lo incierto.

La mejor poesía es la acción: pensar es hacer. Whitman nos invita a ser espectadores y jugadores al mismo tiempo, a mirar y asombrarnos de lo más ínfimo en apariencia. ¡Aprenda a sentir y viva!, como nos urgía Margaret Fuller en Verano en los lagos:

Una vida sin amar lo que se hace, lo que se siente, es una vida desperdiciada en sueños deleznables. ¿Qué es suficiente para vivir bien?

“Me he dado cuenta de que me basta estar con los que uno quiere, Me basta demorarme al atardecer con aquellos que quiero, Me basta sentir la hermosa carne, la carne que es curiosa, que respira y que ama”.