España multiplica su batalla contra los incendios: mejora el devastador foco de La Mierla mientras se complica el de Almorox

España, bajo la amenaza del fuego, que más que amenaza es una realidad del todo destructiva. Este lunes se han multiplicado los focos de peligro en un mapa que se llena de avisos por incendios forestales.

Mientras los servicios trabajan a destajo en La Mierla (Guadalajara) para conseguir estabilizar el terrible fuego que mejora sin llegar a una situación de control aún, en Toledo, Madrid y otras provincias han sentido de nuevo el golpe de las llamas.

Al límite entre las provincias de Toledo y Madrid, el fuego declarado en Almorox ha obligado a evacuar las urbanizaciones de El Encinar del Alberche y El Pinar, el confinamiento del municipio madrileño de Villa del Prado y la urbanización toledana El Romillo, así como al corte de dos carreteras en los alrededores. La fiereza de este fuego activo ha obligado a activar la Situación Operativa 2 del plan antiincendios y a movilizar a la UME en la zona.

Según han detallado desde el Gobierno regional madrileño, el servicio de emergencias 112 ha enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de Villa Del Prado para pedirles que permanezcan en el interior de su vivienda hasta nuevo aviso, con las puertas y ventanas cerradas. Asimismo se ha hecho lo propio con los vecinos de las cercanas poblaciones de Encinar del Alberche, los habitantes de Ribera del Alberche, Rincón del Alberche y el camping para que se dirijan al interior de Aldea de Fresno, por el riesgo de que el incendio se expanda y toque esas zonas a las afueras del pueblo.

En Guadalajara llegan noticias algo más esperanzadoras después de jornadas terribles en La Mierla y alrededores. El incendio que ha devastado la Sierra Norte de Guadalajara, calcinando hasta el momento 32.000 hectáreas, continúa activo, pero presenta una evolución "satisfactoria" en palabras del director de emergencias, Juan José Fernández.

No obstante, sigue sin estabilizarse como tal e inquieta la cercanía del fuego y la posibilidad de que el viento reactive las llamas y las lleve a Soria, cuya población también está bajo aviso.

Dada la evolución a mejor, el grueso de los trabajos se está concentrando ahora en torno a Condemios, "el único sitio donde verdaderamente tenemos algunos frentes de llama continuos", mientras que "en el resto del perímetro lo único que nos estamos encontrando son puntos calientes", por lo que "es ahí donde se está trabajando, principalmente". Con todo, asegura que aún "no podemos hablar de incendios estabilizados".

En el cercano foco en Selas (Guadalajara), los responsables del operativo han autorizado el regreso a sus domicilios de los vecinos de los seis municipios que fueron evacuados: Aragoncillo, Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo y Pardos. Hasta el momento, son ya 2.600 las hectáreas consumidas por este incendio varios kilómetros al este del foco de La Mierla.

Las buenas noticias están ya consolidadas en Brieva (Segovia), donde la población ya ha podido volver a sus domicilios tras controlarse un fuego que ha quemado cerca de 3.000 hectáreas. Igualmente, la mejora del foco en Ejulve (Teruel) ha permitido a las autoridades rebajar la emergencia a Situación Operativa 1, autorizar el regreso de los evacuados e iniciar la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME),