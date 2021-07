Quién es Vladimiro Montesinos, el mayor espía de la política peruana que resurge desde prisión

JAIME RAZURI via AFP via Getty Images

El poder en la sombra en Perú, el todopoderoso asesor del dictador, el preso más codiciado de Perú, el ‘Rasputín’ de la política peruana, el hombre que compró un país. Todo esto y más se ha dicho de Vladimiro Montesinos, un exmilitar y abogado que fue asesor de Alberto Fujimori durante su presidencia (1990 - 2000) y llegó a manejar todos los resortes del poder con una red de corrupción, extorsión, crímenes y espionaje que acabó delatando a ambos líderes y llevándolos a prisión.

Montesinos, recluido en una cárcel de máxima seguridad desde el año 2001, ha regresado por la puerta grande al panorama político con la difusión de varios audios en los que el exasesor trata de mediar desde la prisión para sobornar con tres millones de dólares al Jurado Nacional Electoral peruano (JNE), y así anular los miles de votos que solicitó la candidata Keiko Fujimori para dar la vuelta al resultado electoral del pasado 6 de junio, en el que su rival Pedro Castillo resultó vencedor.

En los audios difundidos el pasado 25 de junio, se escuchan varias llamadas de Montesinos al excomandante Pedro Rejas Tataje, en las que el primero se muestra esperanzado por el posible soborno en un principio —“tienen que meter un poco de gasolina, ya tú me entiendes”—, y luego ya resignado e incluso enfadado con los “huevones” del equipo de Keiko Fujimori. “Si hubiéramos hecho el trabajo que habíamos planteado ya no estaríamos en este problema de mierda”, dice Montesinos en una de las grabaciones, refiriéndose a la derrota de Fujimori, quien solía llamar a Montesinos ‘tío Vladi’. “Ya nada pueden hacer. Simplemente estoy tratando de ayudar, porque si no se joden: la chica terminará presa y el otro señor se morirá ahí donde está. Esa es la situación”, zanja el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN).