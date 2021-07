Los siete retos de Miquel Iceta en Cultura

Europa Press News via Getty Images

1. El Estatuto del artista

2. El histórico pacto con la baronesa Thyssen

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images

3. Trasponer la nueva normativa de Derechos de autor

4. La reforma de la Ley del Cine

5. La Ley de Reforma de la Legislación del Patrimonio Histórico Español

6. Crear el Hub Audiovisual

Se trata de una de las medidas estrella del Plan de Recuperación presentado por Uribes y al que irán destinados 200 millones de euros. La creación del Audiovisual Hub Spain abarca el mundo audiovisual en general, no solo al cine, sino también series, largos y cortos, documentales, animación “que en España es muy potente”, aseguró el ministro, y el videojuego.

7. A vueltas con la Ley de Mecenazgo

El principal escollo que argumentan los defensores de esta ley, es el conflicto con Hacienda, ya que mediante esta ley la desgravación del 80% aplicada hoy a los mecenazgos de hasta 150 euros se incrementaría al 90%. Por su parte, Rodríguez Uribes no lo marcó como prioridad y señaló que es un proyecto que “conduce a la melancolía, a lo mejor no es el momento”. Si se quiere o no llevarla a cabo, será cuestión del nuevo ministro.