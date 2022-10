Revuelo por la sedición en el Congreso: de las palabras de Montero a las supuestas amenazas del PP

“Lo que he expresado en la tribuna es lo mismo que dijo el presidente Sánchez respecto a que la voluntad del Gobierno es homologar determinados delitos con los estándares europeos y que para eso necesitamos una mayoría. El compromiso del presidente es impulsarlo en el momento en el que exista una mayoría. Si se ha interpretado que yo estaba dando un paso más, para nada”, ha rectificado Montero en los pasillos de la Cámara Baja.

La ministra ha asegurado que “en el fragor del debate de Presupuestos no siempre uno termina de completar la frase”. “Lo que he querido decir es que hay un compromiso firme cuando tengamos la mayoría suficiente para poder impulsarlo, cosa que hoy no ocurre”, ha insistido.