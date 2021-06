Rufián y Oskar Matute no se cortan al pronunciar el supuesto mote del marido de Cospedal

El Congreso de los Diputados ha acogido este miércoles la comisión de investigación sobre la ‘Operación Kitchen’, en la que ha comparecido el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal.

En dicha comisión ha intervenido el diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que ha protagonizado varios momentos de tensión con el compareciente, que se ha negado a responder a casi todas las cuestiones después de enterarse en la sala que tanto él como Cospedal han sido imputado por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Uno de los más choques llamativos cuando le ha preguntado por su relación con el comisario Villarejo. Rufián ha querido saber cuánto tiempo hace que trabajó con el comisario “según él hace 30 años”: ”¿Es cierto? Por su gesto diría ‘sí’. Ha dicho que sí, es que sí. Vale, de acuerdo”.

López del Hierro ha querido dejar claro que él no ha contestado a la pregunta. “Yo entiendo que ha dicho que sí”, ha replicado Rufián, que ha afirmado que el compareciente ha hecho un movimiento afirmativo con la cabeza.

“Usted entenderá lo que considere oportuno. No he contestado a la pregunta”, ha añadido López del Hierro. ”Él dice que tiene una relación de hace 30 años. Incluso tiene un mote para usted que es ‘El polla’. Yo solamente tengo motes para mis amigos. Entiendo que eran amigos”.

Un mote al que también ha hecho referencia el diputado de Bildu, Oskar Matute en su intervención: “Lo que no pueden obviar, a no ser que aquí todos nacemos tontos menos algunos pocos, y son ustedes los que no lo nacen, pues tenemos que creernos que Gómez Gordo pasaba por ahí, que a Sergio Ríos lo captan porque sí, que sus conversaciones con Villarejo están manipuladas y que Villarejo no tiene el trato que tiene con usted”.

El político vasco ha hecho hincapié en que cómo es posible que no se conozcan si tienen hasta “una jerga propia”: “Usted es ‘El Polla’, el otro es ‘El Bigotes’, habrá quien sea ‘El Cabezón’, ‘El Gordo’. Es toda una riqueza semántica del vocabulario español, que yo creo que da mucho más pero que bueno que en estos asuntos parece que importa menos”.