Sánchez admite que no fue "preciso" al referirse a la independencia de la Fiscalía y lo achaca a la dureza de la campaña

“La Fiscalía depende del Gobierno de España su nombramiento, pero es autónoma”, ha comenzado su argumento -en laSexta -, antes de matizar que no fue “preciso”: “Son muchas horas delante de los micrófonos y de las televisiones. Hay que ser humilde. Lo que quise decir es que no hay nadie por encima de la ley y en un Estado democrático el Poder Ejecutivo ayuda a la Fiscalía ”, ha afirmado.

El candidato socialista ha recordado que el PSOE ha incorporado a su propuesta electoral “prohibir referéndum ilegales que cuestionan la integridad territorial de nuestro país”: “Hay que tener en cuenta la coyuntura política que tenemos”, ha puntualizado a este respecto, justificando este extremo en que “el Estado debe pertrecharse con instrumentos que nos permitan afrontar una situación grave”.

Sánchez ha explicado también que el Gobierno no interviene internet con el decreto para frustrar la república digital catalana: “Nosotros no intervenimos internet, lo que hacemos es actuar sobre instituciones públicas y proteger los datos de los ciudadanos”, ha explicado, recordando que “es algo reglado en la UE para garantizar la ciberseguridad”.

“Es solo en casos excepcionales y para instituciones públicas, no privadas”, ha insistido.

Así mismo, Sánchez ha afirmado que “la derecha se está callando con Vox, están engordando con sus pactos a la ultraderecha”: “Vox no es más que un invento de Aznar para debilitar a Mariano Rajoy”, ha asegurado Sánchez.

No obstante, el candidato socialista no ha descartado una abstención del PP, tras lo que ha aceptado la posibilidad de un compromiso de negociar unos Presupuestos: “Las encuestas dicen que no sumamos con Unidas Podemos y los independentistas dicen que no nos van a apoyar”, ha expresado.

En referencia a la formación morada y a su líder, Pablo Iglesias, Sánchez ha vuelto a afirmar que “iglesias no va a aceptar ningún Gobierno en el que no esté Pablo Iglesias”.

“En políticas de recuperación de derechos y transición ecológica tenemos mucho que ver con Podemos, pero en temas como Cataluña no”, ha explicado, antes de aludir al “sentido de Estado” de todas las formaciones política para no volver al bloqueo: “Podemos defiende el derecho de autodeterminación y de presos políticos”, ha afirmado.

No obstante, Sánchez ha calificado de “importante” la aportación de Unidas Podemos, con quienes tratará “también asuntos de Estado”: “Hay que tener altura de miras”, ha sentenciado, antes de opinar que cree que “sí que se podrá votar con tranquilidad en Cataluña, pero le recuerdo a Torra sus responsabilidades”.