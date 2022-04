Sánchez reivindica la victoria de "la política sana" frente a la "malsana" del PP

Europa Press News via Getty Images

Ante la queja del PP de que se no se han atendido sus demandas para votar a favor, el presidente del Gobierno ha recordado que el decreto se tramitará ahora como proyecto de ley, por lo que los grupos podrán plantear enmiendas.

Una vez más el Gobierno ha preferido antes a Bildu que al PP. Lo lamento profundamente como español, como demócrata y como político. Si Bildu está por encima de los intereses de las familias españolas, a mí no me corresponde explicarlo, pero sí me corresponde denunciarlo”, ha declarado el líder del PP y presidente de la Xunta de Galicia.