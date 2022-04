El desafío de afrontar las mensualidades sin rublos: los rusos en España sufren las sanciones

ALEXANDER NEMENOV via AFP via Getty Images

El ‘corralito’ ruso y las sanciones de Occidente contra el Kremlin están generando quebraderos de cabeza entre los rusos que viven fuera de su país y que no pueden disponer del dinero que tienen en sus bancos nacionales. Mientras, los países aliados siguen aumentando la presión para que la guerra en Ucrania cese, sin embargo no consiguen, por el momento, que Vladimir Putin repliegue sus tropas y abandone el suelo ucraniano. Entonces, ¿a quién están afectando realmente estas sanciones?

Es el caso de Sergei (nombre ficticio) que vive en España desde hace tres años en Benidorm (Alicante) y ha visto su banco español ha bloqueado su cuenta y no le dejan ingresar efectivo “por su nacionalidad”, lo que le hace sentirse “discriminado”.

“Yo puedo sacar dinero y pagar con la tarjeta, pero ingresar no, y no entiendo por qué”, se cuestiona. El afectado entiende que la sanción se aplique si usa una tarjeta rusa pero no comprende por qué le imponen limitaciones en un banco español.