Solo la mitad de las mujeres que lo necesita pide la baja por dolor menstrual

La mitad cree que faltar al trabajo por este motivo tiene consecuencias

Las jóvenes tienen más dolor

Las relaciones sexuales se adelantan a los 16 años

De esas mujeres que no usan método anticonceptivos, un 34% no los precisa, pero hay más de un 20% que no lo utiliza aún no queriendo quedarse embarazadas porque, según asegura, tienen efectos secundarios, su pareja no quiere usarlos o por motivos ideológicos, entre otros.