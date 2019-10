Solo Spider-Man puede hacer este trabajo

Escalar por una pendiente con una inclinación superior al 80%, trepar por las laderas de una montaña, acceder a lugares imposibles, portar pesadas cargas al hombro y no mirar nunca hacia abajo. No son las tareas propias de Spider-Man, aunque lo parezcan, sino que son las labores que desempeñan cada día cientos de vendimiadores gallegos en la Ribeira Sacra. Un trabajo que desafía a la gravedad y que no es apto para cardiacos o personas que sufren episodios de vértigo. A esta actividad se la conoce, no sin razón, como viticultura heroica.