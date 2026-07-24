Ayuso dice que la ley antitabaco es "furibunda y ridícula" y la respuesta de Mónica García no se hace esperar

La ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que esta arremetiera este jueves ante los medios de comunicación contra el anteproyecto de reforma de la ley antitabaco.

Todo comenzó esta semana con el Ministerio de Sanidad presentara esta semana el anteproyecto de reforma de la ley antitabaco, que amplía los espacios libres de humo a terrazas de hostelería, marquesinas, recintos deportivos, campus universitarios, vehículos laborales y piscinas públicas, entre otros espacios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió cargar contra este anteproyecto de ley al considerar que es "furibundo y ridículo" y que busca "aparentar que se gobierna", mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no atiende "los problemas reales de los españoles".

"En un momento en el que España envejece, va a haber una jubilación masiva de médicos, faltan médicos y pediatras y hay un problema estructural sanitario, ponerse con esta ley lo único que hace es aparentar que se gobierna", aseguró.

En el programa Al rojo vivo de laSexta, García ha respondido a estas palabras de la dirigente madrileña y ha defendido su medida: "Es furibunda, sí, es una ley furibunda contra el cáncer y contra el daño a la salud que ha producido durante tantos años el tabaco".

"Es furibunda contra las 50.000 muertes al año que tenemos de compatriotas y es furibunda también contra el gasto sanitario que produce el tabaco en nuestro sistema sanitario", ha añadido.

La dirigente de Más Madrid ha confirmado que está orgullosa de que España sea pionera en un tema como este: "Estamos muy orgullosos de que España vuelva a estar a la vanguardia, que sea un país que se ha anticipado al resto de países europeos en tener esta ley y esperamos que los grupos parlamentarios comprendan y sean unos verdaderos representantes de sus ciudadanos y les quieran tener sanos".