Colas desde las 4 de la mañana, números a rotulador en la mano y pañales de adulto: la guerra por la primera fila de los conciertos se ha descontrolado

Conseguir la primera fila en un concierto siempre ha sido el sueño de muchos aficionados. Estar a escasos metros de su artista favorito, lograr la mejor fotografía o incluso cruzar una mirada con él forma parte de la experiencia para miles de fans. Sin embargo, en los últimos años esa ilusión ha dado paso a una auténtica carrera de resistencia que está dejando imágenes cada vez más difíciles de creer: colas que empiezan de madrugada, sistemas de numeración organizados por los propios seguidores e incluso personas que reconocen usar pañales de adulto para no perder su sitio.

El fenómeno ha llamado la atención después de que artistas como Olivia Rodrigo, Noah Kahan o Morgan Wallen hayan tenido que lidiar recientemente con incidentes provocados por espectadores que se negaban a abandonar la primera fila ni siquiera para ir al baño. Rodrigo llegó a reconocer que algunos asistentes llevaban pañales para aguantar todo el concierto. "Ha sido una experiencia que he podido oler desde el escenario", comentó la cantante. Días después, un vídeo de un trabajador limpiando excrementos durante un concierto de Noah Kahan se hizo viral y el propio músico pidió en redes sociales que quien necesitara ir al baño lo hiciera "por el amor de Dios".

Un fenómeno que va a más

Detrás de estas escenas hay una realidad que, según explica The Guardian, ha crecido con fuerza desde la pandemia. Tras dos años sin conciertos, la cultura fan se ha intensificado y conseguir un lugar junto a la valla se ha convertido casi en un símbolo de estatus. Las redes sociales también han contribuido: un vídeo grabado desde la primera fila tiene muchas más posibilidades de hacerse viral, especialmente ahora que muchos artistas incluyen momentos sorpresa diseñados para ser compartidos en TikTok o Instagram.

La competición empieza mucho antes de que se abran las puertas. En algunos conciertos, los seguidores hacen cola desde las cuatro de la mañana y organizan entre ellos un sistema de números escritos con rotulador permanente en la mano para respetar el orden de llegada. Sobre el papel, la idea busca evitar que alguien se cuele, aunque no existe ningún reconocimiento oficial por parte de los recintos y el sistema depende únicamente de que todos acepten esas reglas.

Mantener el puesto también requiere planificación. Algunos aficionados reconocen diseñar auténticas estrategias de hidratación para evitar tener que ir al baño durante conciertos de más de tres horas. Una seguidora de Taylor Swift contó que bebía mucha agua el día anterior, concentraba la hidratación durante la mañana y dejaba de beber al mediodía para minimizar las posibilidades de tener que abandonar la primera fila. Durante el concierto sobrevivía con geles energéticos y el agua que repartía el personal de seguridad.

Ejemplos, ejemplos

La situación ha llegado a tal punto que algunos artistas han decidido intervenir. La banda Bring Me The Horizon anunció recientemente que no reconocería los sistemas de numeración creados por los fans y que el acceso se organizaría de otra forma, mientras que Louis Tomlinson implantó un sistema de pulseras aleatorias para eliminar la ventaja de quienes pasaban horas -o incluso días- haciendo cola. Estadios como Wembley también han empezado a prohibir que los asistentes acampen en los alrededores antes de los conciertos.

Aun así, quienes viven esa experiencia defienden que la primera fila sigue siendo mucho más que una cuestión de conseguir la mejor foto. Hablan de amistades que nacen durante las largas esperas, de la sensación de comunidad y de recuerdos que duran toda la vida. Aunque, visto lo visto, cada vez son más los que se preguntan si estar a unos metros menos del escenario no compensa con tal de evitar que un concierto acabe convertido en una prueba extrema de resistencia.