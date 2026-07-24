Un argentino que vive en Madrid vuelve a casa tras la final y flipa con la reacción de los españoles: "En Argentina no podrías"

La victoria de España en el Mundial sigue acaparando reacciones y siendo uno de los temas de conversación del momento. El gol de Ferrán Torres en la prórroga para dar la victoria a la selección por 1-0 y apear a Argentina de su segundo título consecutivo provocó una oleada de felicidad en todo el país.

Cinco días más tarde de ese momento, siguen haciéndose virales historias de personas que vivieron a su manera una noche histórica e inolvidable, la de que España salió campeona del mundo por segunda vez.

Por ejemplo, se ha hecho viral en las últimas horas un vídeo publicado por el creador de contenido en TikTok @pablito.viaja, un argentino que se encontraba en Madrid y que había salido a ver el partido con una camiseta de la albiceleste. Sin embargo, al caer derrotado quiso grabar su camino de vuelta.

"Me van a gritar de todo en la calle", comienza diciendo el argentino, mientras camina hacia su casa con rapidez. Lo primero que muestra es que se encuentra a un grupo de jóvenes con las que celebra y a las que felicita.

"Hay que llegar a mi casa", sigue diciendo. Sin embargo, todo aquel con el que se va tropezando no le dice nada por llevar esa camiseta y únicamente el tiktoker les felicita por la victoria. Los españoles que ve, fruto de la pasión, celebran con él y en algún momento del vídeo hasta lo levantan en hombros.

"Suerte que la gente es educada, esto en Argentina no podrías", llega a decir, dejando claro el buen comportamiento de los españoles. Incluso cuando un joven se lanza a cantar un "argentino el que no bote" se ve como otro amigo lo para para que no haga sangre en la herida.

El vídeo, que se ha hecho viral en las últimas horas, acumula casi un millón de reproducciones y más de 3.000 comentarios.