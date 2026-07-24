La controvertida opinión de Jordi Cruz sobre la paternidad: "Hay que tener hijos, aunque no te guste"

El chef catalán Jordi Cruz ha abierto un debate público al hablar sobre uno de los temas más candentes en los últimos tiempos. Tener o no tener hijos es una de las decisiones más importantes que debe tener una pareja, pero para él la respuesta está muy clara.

En declaraciones para el pódcast B3TTER, Cruz contó que tiene dos hijos junto a su pareja, la arquitecta brasileña Rebecca Lima. Al hilo de esto, explicó cómo la experiencia de ser padre ha transformado su manera de entender la vida.

"Hay que tener hijos, aunque sea uno, aunque no te guste", opinó el cocinero, que argumentó su postura señalando que los hijos aportan "mucho sentido a una segunda etapa de la vida".

El cocinero, además, explicó que la paternidad cambia por completo las prioridades personales. "El día que le vi la carita al primero, pasas tú a ser secundario totalmente", aseguró. En este sentido, Cruz aseguró que desde que se convirtió en padre siente una responsabilidad que antes no tenía: "Ahora me da miedo morirme".

"Qué complemento tan bueno, qué bonito construir algo en equipo con tu sangre", afirmó en el podcast, donde insistió varias veces en que los hijos aportan una nueva dimensión vital cuando otras prioridades pierden protagonismo.

A modo de conclusión, el juez de MasterChef dijo que "construir algo en equipo, con tu sangre..." y que esto "le da mucho valor, mucho sentido a una segunda etapa de la vida, que te va a llevar al final de la tuya y en la que dejas a otra personita".

El imperio empresarial de Jordi Cruz

Jordi Cruz es uno de los chefs más reconocidos de la gastronomía española. Nacido en Manresa (Barcelona) en 1978, alcanzó prestigio en la alta cocina a una edad muy temprana y actualmente está al frente del restaurante ABaC de Barcelona, distinguido con tres estrellas Michelin.

Su figura, sin embargo, trasciende el ámbito culinario gracias a su papel como juez de MasterChef, programa que le ha convertido en un personaje ampliamente conocido por el gran público.

A lo largo de los años, Cruz ha combinado su trabajo en los fogones con una intensa exposición mediática. Su estilo directo y sus opiniones sin filtros le han situado en varias ocasiones en el centro de la polémica, tanto por cuestiones relacionadas con la restauración como por declaraciones sobre asuntos personales y sociales.