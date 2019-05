Esto es lo que ocurre cuando trabajas con menos de 6 horas de sueño

Hay demasiados trabajadores que llegan zombis al trabajo por no haber dormido. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que recomiendan entre siete y nueve horas de sueño cada noche para los adultos, han descubierto que uno de cada tres adultos no llegan a cumplirlo. En una encuesta de CareerBuilder de 2016 con 3.200 empleados, uno de cada cinco reconoció dormir de media cinco horas o menos al día.

Cuando la falta de sueño se convierte en un patrón, puede que ni siquiera te des cuenta de que estás perjudicado. “Digamos que normalmente duermes ocho horas cada noche y de repente empiezas a dormir seis. En realidad lo notas el primer o el segundo día. Y luego dejas de darte cuenta”, señala Duffy. “Pero no es porque no te esté perjudicando, sino porque, de algún modo, tienes un nuevo patrón de referencia”.

1. Estás distraído

2. Estás ansioso

3. Estás más enfadado

4. Eres menos paciente con tus compañeros

“Cuando la gente no duerme lo suficiente o no lo suficientemente bien, el córtex prefrontal de su cerebro sufre un efecto especialmente dañino. Esta es la región responsable del autocontrol”, explica Barnes en un vídeo de Academy of Management Journal sobre cómo influye el sueño en el comportamiento en el trabajo. “Las personas con falta de sueño o con mala calidad de sueño son menos eficaces en el uso del autocontrol para guiar sus propias acciones”.

5. Corres mayores riesgos

Si tienes que funcionar a lo largo de un día en el que no has dormido...

Seamos claros: hay veces en las que tienes tanto sueño para trabajar que puedes plantear riesgos para ti mismo y para los demás. En esos casos, sé inteligente y no vayas al trabajo. Si trabajas con maquinaria potencialmente peligrosa o necesitas un equilibrio físico fuerte o mucha coordinación entre la mano y la vista, quédate en casa. Incluso transportarte hasta el trabajo puede ser un peligro cuando estás demasiado somnoliento como para conducir.

“Si estás en esa situación, en vez de luchar contra ello, deberías detenerte, aunque sea un lugar raro para parar, porque empiezas a perder la conciencia de lo perjudicado que estás”, advierte Paul Glovinsky, director clínico del St. Peter’s Sleep Center en Albany, New York, y autor de You Are Getting Sleepy: Lifestyle-Based Solutions for Insomnia.