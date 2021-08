Trump, abucheado por sus seguidores cuando les recomendó que se vacunasen

Donald Trump, expresidente de EEUU, ha participado este sábado en un acto político ante miles de simpatizantes en Cullman, Alabama, donde ha protagonizado un momento realmente vergonzoso para él.

Tras hablar de la India y del “buen trabajo” que, afirma, hicieron allí enviando equipamiento médico y vacunas, Trump lanzó este mensaje: ”¿Sabéis? Creo totalmente en vuestras libertades, lo creo. Haced lo que consideréis, pero ¡os recomiendo que os vacunéis! Yo lo hice, es bueno, ¡vacunaos!”.

Un consejo que no gustó a los suyos, que comenzaron a abuchearle por lo que acababa de decir.

Viendo lo que estaba pasando, Trump reaccionó: “No, no, está bien, tenéis vuestras libertades, pero resulta que yo me puse la vacuna y si no funciona, seréis los primeros en saberlo”.

Aun así, insistió en que la vacuna “está funcionando” antes de cargar contra el epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, quien fuera su asesor durante su mandato.