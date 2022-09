El turismo acelera: "Este ha sido el verano de la recuperación"

“Hemos tenido un gran verano, no podemos decir que no”, así empieza su mensaje Ramón Estalella, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ( CEHAT ), en un vídeo difundido por el equipo de prensa de esa organización.

Estalella apunta que las subidas son muy significativas con respecto a 2021, y aunque el turismo extranjero no ha venido a disfrutar de las playas y el sol tanto como en 2019, se ha suplido en gran medida gracias a la afluencia de turistas nacionales que ha funcionado “muy bien”.

Las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros españoles sumaron en julio 42,3 millones, y no igualaron a las de 2019 por apenas 845.008. El precio medio por noche creció con respecto a 2021 un 17,5%, alcanzando una media de 121,4 euros la noche.

La recuperación en esa comunidad empezó en semana santa , tras un primer trimestre en que la variante ómicron dio al traste con las previsiones que tenían. “A partir de febrero, cuando se controla ómicron y se observa que ya no se trata de una variante grave, sino que provoca síntomas más leves, es cuando empieza realmente el cambio”. Esta vez, desde Castellón a Alicante, lo que se contagió fue la ocupación hotelera.

Además, el vicepresidente asegura que, aunque no ha igualado a 2019, el turismo internacional se ha recuperado un poco, gracias a que no existen tantas restricciones en países emisores de viajeros como Reino Unido, Alemania o Francia. Sin embargo, el turismo nacional ha suplido de nuevo ese vacío, apoyado además por la mejora en llegadas de holandeses y belgas, que han superado sus cifras de 2019.

Por puntos turísticos, la mejora es generalizada, especialmente en aquellos destinos turísticos de sol y playa. Los datos de ocupación no dejan lugar a dudas de que han vivido un verano como los de antes o incluso mejores.

Benidorm, de nuevo a reventar

Más camas para turistas que habitantes, eso es Benidorm. Este año ha recuperado el esplendor que le quitó la pandemia, sobre todo en la segunda quincena de agosto, según la secretaria de la HOSBEC. No es baladí, ya que en este municipio se concentra el 40% de toda la planta hotelera de la Comunidad Valenciana.

Los datos que reflejan la aceleración de la actividad turística no solamente se miden en viajeros y noches, sino también en empleo. Con los ciudades receptoras como Benidorm, Palma de Mallorca o la Costa del Sol, el sector hotelero ha empleado a cientos de miles de personas este verano.

Pero no son solo los hoteles, sino también todas las actividades que orbitan en torno a los visitantes, muy especialmente la restauración. Francisco Javier del Castillo es presidente de la asociación de bares restaurantes y cafeterías de Benidorm (ABRECA): “Este año ha venido muchísima gente, las terrazas estaban a reventar, hemos recuperado las cifras de 2019”.

Más al sur, en el puerto de Gandía (Alicante), se encuentra el restaurante La cuina de Carlos Escoto, cuyo propietario, Carlos Escoto (como no podía ser de otra manera), asegura que viene de firmar una temporada “extremadamente buena”: “Empezó la cosa fuerte a partir del 15 de julio, y prácticamente no ha parado”. Asegura que no ha habido diferencias entre un lunes y un sábado, el comedor ha superado fácilmente el 80% de su capacidad todos los días.