Un científico que trabaja en una vacuna española sorprende con este mensaje a Jordi Évole

Casi al final de la entrevista, Jordi Évole aseguró: “Quería tener un recordatorio por esa gente que se está dejando la vida por nosotros: científicos, la ciencia. Más allá de Gobiernos, de farmacéuticas, de toda esta movida que tú me cuentas. Esa gente está ahí por nosotros, y vamos a hacerle un reconocimiento al menos a esa gente que está trabajando por la ciencia”.

Bosé, que había negado la importancia del coronavirus y se había mostrado contrario a las vacunas, afirmó que él no cuestiona “a esa gente”. “Esa es la gente que está preparando, por ejemplo, vacunas”, subrayó el periodista, que encontró de nuevo la respuesta del artista: “Jamás en este debate he ido a denigrar la investigación”.

“Y quiero ponerlo encima de la mesa porque creo que puede haber gente viéndonos que pueden estar pensando: ’Qué hacen estos dos indocumentados hablando de lo que hablan cuando yo me estoy dejando la piel en un laboratorio, me estoy enfrentando a salvarles el culo también a estos dos y están hablando sin saber”, añadió Évole.

Justo después, y a pesar de afirmar que posee mucha información sobre el coronavirus, Bosé se negó de pleno a hablar con un científico argumentando que él no es un profesional del asunto.

“No, vamos a ver, hemos dicho que no íbamos a hacer nada científico. Jordi, esto es feo lo que estas haciendo”, ha asegurado el cantante. “Si porque yo no soy un profesional. Yo hablo con ciudadanía, no puedo hablar con ningún científico porque no tengo los conocimientos suficientes”, explicó Bosé, que subrayó que él si podría hablar, por ejemplo, de toros o de música.

Y todo ello a pesar de que, minutos antes, Bosé había asegurado estar más informado que nadie sobre el virus.

“Tengo acceso a todos los millones de documentos que puede tener cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa y de lo que esto va a traerles, van a caer todos, uno detrás de otros: médicos, políticos y farmacéuticos”, aseguró Bosé.