Un famoso cocinero se posiciona claramente a favor de Ayuso: "Solo admite nuestro homenaje"

El cocinero Francis Paniego, al frente del biestrellado El Portal de Echaurren en Ezcaray (La Rioja), se ha manifestado públicamente y con claridad a favor de las políticas de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

La dirigente ‘popular’ pasó por el restaurante de Paniego y luego éste ha subidp una foto de todo el equipo con la política junto a un mensaje muy rotundo: “Nos ha hecho especial ilusión la visita de Isabel Díaz Ayuso a El Portal de Echaurren”.

“Su posición clara desde el primer momento, en defensa de nuestro sector solo admite nuestro homenaje y agradecimiento”, ha añadido Paniego en un storie de su cuenta oficial de Instagram.

Curiosamente, el chef generó polémica durante la pandemia por admitir que había una causa-efecto entre la apertura de la hostelería y el repunte de los casos de coronavirus.

“Una semana después de haber aliviado las restricciones en La Rioja, la caída de la incidencia acumulada (IA) no se da a la misma velocidad que lo hacía antes y encima en varios pueblos repunta de nuevo”, escribió en Twitter. “No he borrado un solo tweet, así que es fácil comprobar lo crítico que he sido contra las restricciones de la hostelería, pero lamentablemente toca reconocer que hay una relación causa-efecto clarísima y que entonces me equivoqué”, añadía.

Además, matizaba que “ya no sirve observar el efecto Madrid como la panacea porque su realidad es diferente, ya q soporta una d las IA + altas del país, pero dispone de infraestructuras hospitalarias y sus autoridades han decidido convivir con la Pandemia”.