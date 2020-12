Una reflexión sobre “salvar la Navidad” en tiempos de pandemia

Me sigue sorprendiendo que a estas alturas del año, y a pesar de los mensajes de responsabilidad y advertencia, parece ser que no se ha aprendido la lección. Escucho en demasía que hay que “salvar la Navidad”, como si fuera un barco encallado en un puerto a merced de un temporal y sus tripulantes no tuvieran opciones.

Habrá bastantes sillas vacías en las mesas que se prepararán las próximas semanas. Y ello no por el número limitado de familiares, sino porque serán muchos los que no volverán a ocupar su lugar. Seguro que a estas familias no les importa si son seis o diez los invitados, porque en las sillas de siempre no se sentarán más los rostros de otros años, que les acompañaban con sus risas y abrazos.

Sin embargo, en estas fechas que se aproximan se dan los ingredientes perfectos para que se cree otra tormenta perfecta si no apelamos y hacemos propios los mensajes de sobra conocidos. Máxime cuando sabemos lo que esta pandemia ha supuesto para nosotros, los pacientes de dolor que hemos empeorado en todos los sentidos y escuchamos atónitos mensajes como el anterior, o los de esta primavera o verano, cuando nuestra rutina es quedarnos en casa con un huésped invitado sí o sí.

Tirando de ironía, me recuerda a la película de Salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg (1998), en la que un grupo de militares da su vida para que una familia, que ha perdido a todos sus hijos en la Segunda Guerra Mundial, no pierda al que le queda. Pienso que la mayoría de la gente no está en esa tesitura, y que quiere y desea proteger a los suyos. Los pacientes de dolor seguiremos acompañados de ese huésped, el cual nos acompañará en estas fiestas al igual que en todas, y que no cuenta ni como familiar ni como allegado, ya que un día atracó en nuestras vidas y no se pierde una.

No es que el dolor regrese en Navidad, porque es un miembro de pleno derecho y con habitación propia en la casa de cada paciente, con un puesto en la mesa, también en la de Navidad, que obliga a muchos a ejercer de nuevo sus dotes de actriz o actor para que el resto de la familia disfrute de unos días de paz y armonía. En mi caso, y en el de otros, dejé ese papel hace tiempo, y no es porque se lo haya cedido a él, sino porque da igual que le pongamos silla o no, ya buscará él un acomodo. En mi caso se acabaron las mímicas y los disimulos, si se auto invita le dejo que actué como lo hace a diario, sin trampantojos ni caretas de por medio.