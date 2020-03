Una televisión extranjera pone contra las cuerdas a Abascal en directo: "Usted está creando el problema"

“Estos datos chocan con lo que usted me decía de mi familia primero y luego el resto”, prosigue el periodista. El líder de Vox intemta defenderse asegurando que esos datos se refieren a la inmigración legal. “Pero los que reciben ayudas públicas no son inmigrantes ilegales. Si no, no podría recibir ayudas públicas. Entonces ahí hay una contradicción”, le hace ver Alegret.

Abascal, visiblemente molesto, repite que sí son ilegales “en muchos casos”. “Usted está creando el problema sin conocer los datos”, zanja el periodista, ante lo que el líder ultraderechista responde: “No hombre”.

Para rematar, el periodista plantea a Abascal que qué le parecía si sus palabras las hubiera reproducido países como México, Venezuela o Argentina cuando recibieron “ingentes cantidades de españoles que salían buscando un futuro mejor y que llegaron de una manera irregular y se integraron y aportaron al desarrollo económico y legal”.