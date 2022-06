Unidas Podemos confirma que no apoyará el aumento en Defensa y que mantendrá su "posición"

Más discrepancias, también por los destructores en Rota

Horas antes, Jaume Asens había dejado claro que no les gustaba la idea, porque supone “más dependencia y sumisión a Estados Unidos” y que la crisis no se soluciona “con más militares ni más destructores”. De esta forma, deslizaba que Unidas Podemos no apoyará la ratificación de este acuerdo en el Congreso, aunque detalló que el grupo parlamentario aún no ha decidido el sentido de su voto aunque “evidentemente” tienen una postura “diferente” a la del PSOE, su socio de gobierno.