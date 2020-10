Valladolid, contra las buenas prácticas

Necesitamos políticos mejores. Estamos asistiendo al descrédito absoluto de la política con dos consecuencias de una gravedad nunca vista: la pérdida de confianza de la sociedad en el sistema democrático y la posibilidad muy real de que España acabe siendo un estado fallido. En estos términos se vienen expresando los principales periódicos internacionales, desde The New York Times al Frankfurkter Algemeine Zeitung, cuando hablan de nuestro país, y yo, como otros muchos, asisto al espectáculo con amargura porque no veo la forma de cambiar el destino. Sería necesario estudiar quién llega a la política y por qué, pero hay una conclusión clara antes de empezar a hablar, y es que no están llegando los mejores. De hecho, en demasiados casos están llegando los peores.

Todos estamos asistiendo al hundimiento de Madrid, todos vemos cómo la presidenta Isabel Díaz Ayuso sume la capital en una guerra incomprensible mientras se despacha con declaraciones que no se atrevería a lanzar Donald Trump, pero ella está bajo el foco mediático. Hay otros miles de políticos igual de ineficaces, incluso dañinos, que no reciben la atención de nadie porque trabajan en puestos menos visibles, en ciudades menos grandes o, simplemente, porque trabajan en Cultura. Es el caso de Ana Redondo, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid por el PSOE.

Para quien sea ajeno a este caso resumiré brevemente. Este año es el 75 aniversario de las Naciones Unidas y el 75 cumpleaños de Cristóbal Gabarrón, productor de obras pictóricas y escultóricas de la marca Cristóbal Gabarrón, dirigida por el hijo del mismo, Cris (diminutivo de Cristóbal) Gabarrón. Esta empresa ha desarrollado bajo los gobiernos del PP una poderosa influencia bajo la protección del anterior alcalde de Valladolid, el popular León de la Riva. Su situación le ha reportado decenas de obras públicas de escaso valor artístico pero que han reportado enormes beneficios económicos. La historia del arte no ha mostrado el menor interés por el trabajo de Gabarrón, pero los políticos sí, es un tema muy interesante.