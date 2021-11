La confesión más cruda de Will Smith: “Esa fue la única vez que consideré el suicidio”

Will Smith es otra de las estrellas que se ha decidido a lanzar su propio documental, Will Smith: The Best Shape of My Life . Concretamente, una docuserie en la que el actor ha ahondado en sus problemas de salud mental y otros asuntos de su vida a los que se ha enfrentado, y en el que ha relatado cómo en apenas 20 semanas perdió 10 kilos, como recoge TMZ .

En ese momento, incluso, llegó a pensar en el peor de los finales. “Esa fue la única vez en mi vida en la que consideré el suicidio”, ha narrado, rodeado de su familia, que no puede contener las lágrimas. El artista no ha querido ahondar en el problema para no hacer ningún spoiler sobre el documental, pero ha contado más.

El intérprete de Soy leyenda, de 53 años, ha explicado que todo comenzó, precisamente, “como un viaje para ponerse en forma [corporalmente]”. De ahí esa rápida pérdida de peso que logró con rutinas de entrenamiento diario, tanto al aire libre como en el gimnasio.

En Will Smith: The Best Shape of My Life, que se estrenará el 8 de noviembre en YouTube, aparecen sus hijos Jaden y Willow, su esposa, Jada Pinkett Smith, y su suegra, que comparten situaciones cotidianas con él, así como momentos más íntimos del actor y cantante en los que se dirige a cámara para expresar en soledad reflexiones personales.

La docuserie de YouTube coincide con el lanzamiento de sus memorias, en las que como en Will Smith: The Best Shape of My Life relatará su “vida y muchas cosas que la gente aún desconoce”.

A finales de septiembre, el protagonista de Siete almas habló públicamente sobre su relación abierta con Jada Pinkett Smith, y declaró que “el matrimonio” para ellos “no puede ser una prisión”: “No estaba funcionando. Ya no podíamos fingir. Los dos éramos desgraciados y claramente algo tenía que cambiar”.

En ese sentido, el nominado a cuatro Globos de Oro y a dos Oscar añadió que su pareja nunca ha creído en “el matrimonio convencional” y que ambos se han dado “confianza y libertad el uno al otro, con la convicción de que todo el mundo tiene que encontrar su propio camino”.