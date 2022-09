“¿Y ahora qué hacemos con el rey Juan Carlos?”

MARCO BERTORELLO via Getty Images

MARCO BERTORELLO via Getty Images

El lunes llegó la ansiada fotografía de los cuatro reyes. Obligados por el protocolo inglés, don Felipe , doña Letizia , don Juan Carlos y doña Sofía fueron sentados juntos Westminster. Pero, al menos que se recogiera públicamente, el jefe del Estado no dirigió la palabra a su padre. La BBC no retransmitió ningún gesto de cariño o mera cordialidad. Millones de españoles pudieron comprobar la frialdad del momento a través de todas las televisiones.

“Lo que pudimos ver todos es que no hay rastro alguno de complicidad, de empatía”

La imagen, en palabras de un destacado diputado del PP declarado monárquico, pone de relieve la envergadura del problema y de cómo se debe encarar con seriedad la vuelta del rey padre. Más allá de que Zarzuela haya podido concluir con éxito el operativo de la estancia de los cuatro monarcas, “lo que pudimos ver todos es que no hay rastro alguno de complicidad, de empatía”. Y esto lleva a muchos a preguntarse cómo se debe gestionar ese posible regreso, si es que se produce.

Hay otro elemento más en el que muchos han reparado. La vejez del rey Juan Carlos y su estado de salud. El viernes, con doña Sofía, se le vio andando pero siempre ayudado de un bastón y un asistente . “Juan Carlos ya tiene una edad y hay que solucionar su vuelta a España. Se tendrían que sentar y articular un protocolo, una fórmula en la que ambas partes se sientan cómodas y con la que Sánchez no ponga muchos problemas”, según el diagnóstico del citado parlamentario.

Tanto en el PP como en el PSOE admiten en privado que su visita a Sanxenxo fue un desastre. Hasta el entorno de la Casa Real dejó entrever su malestar. En vez de acudir primero a Zarzuela a despachar con don Felipe, se fue directamente a Galicia. En vez de discreción, hubo estruendo, declaraciones, besos y abrazos. La conclusión del desplazamiento es que todo había salido mal, y el ala del Ejecutivo de Unidas Podemos no dudó en aprovecharlo para intentar desgastar al jefe del Estado.

Como consecuencia, don Juan Carlos tuvo que cambiar de planes después de avanzar que acudiría de nuevo en breve a España. No retornó más. Y de aquella crisis se llegó al funeral de Isabel II, donde una mayoría podía llegar a entender que era razonable que estuviera en Londres. Así lo entendieron también en Zarzuela pese a los riesgos. “Es oportuno y lógico”, dijo el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Incluso el Gobierno, muy crítico con el emérito, no quiso hacer sangre con la cuestión y solo enfatizó que España estaba representada por don Felipe y no por él.