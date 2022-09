¿Y Cayetana qué opina?

Europa Press News via Getty Images

Alberto Núñez Feijóo no se cierra puertas. A la espera de un contacto serio con Vox, ha dado la orden de explorar vínculos con otras formaciones políticas, incluido el PNV. Así lo reconocen fuentes de la dirección nacional del partido que dan el nombre de Elías Bendodo , el coordinador general, como uno de los negociadores. El objetivo es tener el mayor número de posibilidades parlamentarias una vez se cierren las urnas en caso de que no obtengan mayoría absoluta, como así auguran hoy todas las encuestas.

El PP ganará con claridad al PSOE, según los sondeos, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. “Mayoría suficiente”, como no se cansan de repetir en Génova para dejar entrever que no quieren a Vox en su Ejecutivo. Esto es, Feijóo descarta a priori ver a Santiago Abascal sentado en el Consejo de Ministros. Pero aún más, el líder del PP considera que hay otras opciones además de Vox como nacionalistas “moderados” y regionalistas.

En una entrevista en El Correo , Álvarez de Toledo aseguró que no se fía del PNV y que “no” es verdad que sea “un partido serio y de Estado”. “Cuando desde Madrid se hiperlegitima al nacionalismo vasco, se abandona a los constitucionalistas vascos”, dijo. “Se creyó que con contemporización o posiciones más tibias con el nacionalismo se podía obtener mejor resultado. Esa operación ya ha fracasado”, dijo también sobre el PP vasco y el PNV, provocando una crisis en el congreso de su propio partido a nivel autonómico.

Ahora, la ex portavoz del PP prefiere mantenerse en un segundo plano. Lo más que ha dicho, en una de sus pocas entrevistas en El Español tras relevar a Casado, es que con Feijóo tiene algunas diferencias: “Su constitucionalismo catalanista me parece una gallegada”. Nada que ver con “la intensidad de antes”, según algunos de sus colegas de grupo. Si bien, muchos creen que pese a este “silencio” no repetirá como número uno por Barcelona.