Yo perdí el debate

Cinco tíos son maquillados en Madrid y memorizan ataques impostados. Están listos para su gran momento. Mientras tanto, una chica de 25 años hace equilibrios para mantener la bicicleta, el cajón de comidas a domicilio en la espalda y a su bebé, una niña de meses, que lleva en una mochila en el pecho. La niña va primorosamente vestida de rosa y protegida del frío con un mono de felpa. La madre consigue mantener la estabilidad entre la precariedad de la espalda y la promesa de poder criar a su hija en el frente, pero el tráfico no entiende de amores. Al final del día, después de haberse expuesto ella y su niña a un destino espantoso, cobra una miseria y vuelve a casa.

Aunque lo saben, ninguno dirá que hemos construido un futuro de mierda, que hemos edificado una mentira insoportable en la que unos naufragan y de la que otros se abstraen. Hemos fracasado como sociedad pero los cinco tíos no hablarán de eso, en sus tarjetas los argumentos son de cercanías, urgentes, porque saben que su fecha de caducidad es de cuatro años. Se pelean en directo con un fin mayor: recibir una concesión del estado, es decir, de todos, con forma de mandato democrático. Los cinco despliegan un infierno de testosterona en el que uno dice que los que no son como él son violadores y asesinos que vienen a robarle el trabajo a los españoles. No todos son iguales, uno piensa en la chica de la bici, pero los cinco coinciden en una cosa: llaman partido a sus empresas y toda España compra el mensaje.

En Sevilla, una señora de Madrid que dirigió fraudulentamente un estudio de arquitectura va a un barrio tranquilo a decir que los chicos acogidos en un centro son violadores. No han violado a nadie, viven una situación difícil y están lejos de su familia. La señora de Madrid ha ido a intentar que los demás crean que son violadores. La acompaña un juez prevaricador que se burla públicamente de las violaciones grupales. No se ha demostrado que los chicos hayan mentido o robado pero los dos adultos culpables van a pedir el linchamiento de menores inocentes. Millones de personas los votarán. Miles de personas sin corazón son cómplices de estos dos.