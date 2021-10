Yolanda Díaz: “Deroguemos la reforma laboral y que la lidere el presidente Pedro Sánchez”

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha reunido este miércoles a primera hora en Roma con Maurizio Landini, el secretario del principal sindicato italiano (CGIL), ha reconocido desde Italia en rueda de prensa que por el momento no se han llegado a acuerdos en cuanto a la reforma laboral. “Deroguémosla y que la lidere el presidente Pedro Sánchez”, ha pedido Díaz.

La vicepresidenta segunda ha explicado que este martes la comunicación no cesó durante día y noche para intentar cerrar un pacto que, no obstante, no ha sido posible.

Al ser preguntada por cuáles son las supuestas “diferencias de contenido” entre los socios de Gobierno, Díaz ha mostrado su “sorpresa” por que en diciembre la reforma ya se había pactado con el presidente y remitido a Europa y ha añadido que debería preguntarse “a quien ahora discrepa”.

“Lo sorprendente es que ahora muestren otra vez diferencias sobre el alcance de la reforma. Ayer insté de nuevo al Gobierno a aclarar el alcance de la reforma laboral”, ha explicado.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el ejecutivo busca un “diálogo amplio”, con presencia de sindicatos y patronal, y un gabinete ministerial “coordinado” para afrontar la reforma, en la que ha asegurado que no está en debate el contenido.

En declaraciones a los medios, antes de reunirse en la sede del Instituto Cervantes con su director, Luis García Montero, la portavoz del Ejecutivo ha dicho no compartir las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en cuanto a que entre los socios de Gobierno hay diferencias de fondo o de contenido y no solo de metodología.

“No se trata de contenido”, ha asegurado la ministra de Política Territorial, que ha insistido en que “el Gobierno tiene absoluta certeza de que quiere hacer esta reforma laborar”, que quiere “mejorar el sistema de relaciones laborales” y que está dispuesto “a hacer una reforma profunda”.

Además, es “por supuesto”, ha subrayado, “un asunto que lidera el presidente del Gobierno”: “La reforma laboral es un compromiso del presidente del Gobierno, forma parte del discurso del presidente en su investidura, forma parte de los acuerdos de Gobierno y esta ratificado con Europa”.

“De lo que se trata es de que para lograr esa gran reforma se precisa primero de coordinación dentro del propio Gobierno y en eso es en lo que se está trabajando ahora”, ha indicado Rodríguez, que ha añadido: “Una cuestión es cómo vamos a abordar el trabajo en la mesa de diálogo y otra cómo trabajamos los ministros entre nosotros, y hay que mejorar también nuestra coordinación en una asunto tan importante”, ha reiterado.