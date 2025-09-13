A un paso de España, los trabajadores que se pongan enfermos durante sus vacaciones pueden aplazarlas

El Tribunal de Casación de Francia ha dictado una sentencia histórica el 10 de septiembre de 2025, estableciendo que un trabajador que se enferma durante sus vacaciones tiene derecho a aplazar sus días de descanso pagados, tal y como informa el diario francés Le Monde. Este fallo armoniza el derecho francés con la normativa europea, que prevalece siempre y cuando "la baja por enfermedad sea notificada por el trabajador a su superior".

La Corte explicó que el objetivo de las vacaciones retribuidas no es solo permitir a los empleados descansar, sino también disfrutar de un período de ocio y relax. En cambio, la baja por enfermedad tiene como fin permitir la recuperación de la salud del trabajador. Por lo tanto, ambos derechos persiguen fines distintos, lo que justifica que las vacaciones puedan ser aplazadas en caso de enfermedad.

En un caso relacionado, el Tribunal también dictaminó que un trabajador a tiempo parcial tiene derecho a recibir el pago de horas extras, incluso si ha tomado un día de vacaciones pagadas y no ha trabajado sus 35 horas habituales. Este fallo se basa en la legislación europea que prohíbe cualquier medida que pueda desincentivar a los empleados a tomar sus vacaciones retribuidas, pues el cálculo de horas extraordinarias sin tener en cuenta los días de descanso podría perjudicar su situación económica.