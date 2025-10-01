Al menos 32 muertos en un terremoto de magnitud 6,9 en el centro de Filipinas

l centro de Filipinas ha sufrido este martes por la noche un terremoto de magnitud 6,9 que ha causado al menos 32 muertos y 37 heridos, según los últimos datos oficiales. El epicentro se ha situado en el mar entre las islas de Cebú y Leyte y ha golpeado con fuerza la región de Bisayas Centrales poco antes de las 22.00 hora local (14.00 GMT).

Las autoridades locales han confirmado que la ciudad de Bogo, una de las más próximas al epicentro, ha concentrado el mayor número de víctimas, con 27 fallecidos, mientras que otras cinco personas han muerto en la vecina localidad de San Remigio. Entre las víctimas se cuentan tres miembros de la Guardia Costera y un bombero, que han perdido la vida tras derrumbarse el techo de un complejo deportivo donde disputaban un partido de baloncesto.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) ha informado de que el hipocentro se ha localizado a apenas diez kilómetros de profundidad y ha descrito el seísmo como de “intensidad alta”, sobre todo en las provincias de San Fernando y Cebú. El organismo ha activado de inmediato una alerta de tsunami por riesgo de olas inusuales, que se ha retirado horas después.

Daños en edificios históricos y cortes de luz



El impacto del terremoto se ha extendido más allá del balance de víctimas. Al menos 22 edificios se han derrumbado en distintos puntos de la región, mientras que varios puentes y carreteras han resultado dañados. En la isla de Bantayan, un centro escolar se ha desplomado por completo. También se han visto afectados templos históricos: la iglesia de Santa Rosa de Lima, en Daanbantayan, ha perdido parte de su fachada, y la de San Pedro Apóstol, en Bantayan, se ha derrumbado parcialmente.

Los cortes de electricidad han complicado la evacuación nocturna de miles de residentes. El Departamento de Energía de Filipinas ha reportado la interrupción de 27 plantas eléctricas en la región central y ha admitido que otras 16 ya habían dejado de funcionar antes del seísmo. La gobernadora provincial, Pam Baricuatro, ha informado en redes sociales de que los daños en infraestructuras son “considerables” y ha pedido a la población mantener la calma.

La magnitud del desastre se ha producido apenas unos días después de que el tifón Bualoi haya golpeado el archipiélago, dejando 14 muertos y más de 350.000 evacuados. Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta, donde se registran alrededor de 7.000 terremotos al año. En enero, otros dos seísmos —de magnitudes 6,1 y 5,8— han afectado al sur y centro del país y han provocado ya graves daños en viviendas y carreteras.