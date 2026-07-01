Al difuminar la ubicación de sus bases militares en sus mapas, Rusia revela su ubicación a las fuerzas ucranianas

Desde el comienzo mismo de la invasión de Ucrania, Rusia se ha visto obligada a cambiar su estrategia. De aspirar a conquistar el país, con su capital como pieza clave y con Volodimir Zelenski como objetivo número uno, la ofensiva pasó a localizarse en el Donbás y a bombardeos esporádicos y sorpresivos en el resto del país.

Por momentos al ataque, por momentos desbordadas por la contraofensiva ucraniana, las tropas de Putin continúan con su incertidumbre. Y de ella surgen errores como el último que ahora recoge la prensa internacional.

Yandex, el principal servicio de mapas en red de Rusia, ha querido difuminar numerosas localizaciones estratégicas y, por ende sensibles, cerca de la frontera noroeste del país. El problema es que al hacerlo, ha permitido localizar más de un centenar de instalaciones de capital importancia para el ejército ruso. Hasta 119 puntos de interés que habían permanecido deliberadamente fuera del radar público de mapas de Rusia.

El error fue publicado de inmediato gracias a una investigación conjunta de medios de países nórdicos y bálticos recogida por Euromaidan Press.

Esto, además de ser un error catastrófico para sus responsables, tiene un nombre, el 'efecto Streisand', consistente en que al intentar ocultar o difuminar una información lo que se consigue es el efecto contrario, publicitarla o desvelarla.

Y sí, con ese nombre evidentemente tiene que ver con la cantante y actriz Barbra Streisand, que en 2003 demandó a un fotógrafo y una web por una foto aérea de su mansión que quiso eliminar de inmediato. Esa imagen, que no había tenido ningún eco hasta la demanda, pasó a ser una de las más conocidas del momento.

Y el difuminado de más de un centenar de puntos en los mapas de Yandex llevó a una reacción lógica por parte de los medios internacionales. Buscar qué había en cada punto porque, obviamente, algo había que esconder.

El resultado fue inmediato: bases aéreas, astilleros, almacenes logísticos, instalaciones de defensa antiaérea, enclaves de desarrollo armamentístico y/o nuclear y energético... Un 'caramelo' a nivel bélico para que Ucrania sepa dónde y a qué atacar.