Al menos ocho muertos y unos 40 heridos en ataques de Rusia sobre Kiev

Unos niños, en la calle tras el ataque a sus casas en una zona residencial de Kiev, el 28 de agosto de 2025.

Al menos ocho civiles, entre ellos un niño, han muerto esta noche en Kiev como resultado de los ataques rusos de la noche con misiles y con drones, según ha denunciado este jueves el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Zelenski afirmó que hay además "docenas" de heridos y que todavía podrían encontrarse personas bajo los escombros, puesto que las labores de rescate aún continúan.

Zelenski lamentó que Rusia pueda aún aprovecharse del hecho de que una parte del mundo mira hacia otro lado ante los "niños asesinados" y busca excusas para el presidente ruso, Vladímir Putin. Además, pidió nuevas sanciones contra Rusia para hacerla rendir cuentas, en vista de que "todos los plazos se han vencido, docenas de oportunidades para la diplomacia han sido arruinadas".

Entretanto, el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschkó, anunció en Telegram que por el momento se han contabilizado 38 heridos, de los cuales 30 han tenido que ser hospitalizados, mientras que la administración regional habló de 45 heridos. Entre los blancos de los ataques, Klitschkó citó edificios de viviendas en los distritos de Holosiivski y Shevchenkivski, entre otros, así como un centro comercial en el centro de la capital.

Por otro lado, el ministro del Interior, Igor Klimenko, declaró en televisión que hay informaciones sobre siete desaparecidos en un bloque de apartamentos en el distrito de Darnitski, con lo que el número de muertos aún podría ascender.

Kiev no fue el único blanco de los ataques rusos de esta noche, ya que en la región central de Vínitsia las autoridades regionales informaron de un impacto contra unas instalaciones energéticas, el cual dejó temporalmente sin luz a 60.000 consumidores en 29 localidades.

Un grupo de rescatistas trabaja en un edificio de viviendas de Kiev, tras un ataque masivo, el 28 de agosto de 2025. Thomas Peter / REUTERS

El enfado del presidente

El presidente ucraniano, en su comunicado difundido en Telegram, ha enfatizado que el ataque es "una clara respuesta a todos los que en el mundo llevan semanas y meses pidiendo un alto el fuego y una verdadera diplomacia".

"Rusia está eligiendo los (misiles) balísticos sobre la mesa de negociaciones. Está eligiendo continuar con los asesinatos en lugar de poner fin a la guerra. Y esto significa que Rusia sigue sin temer las consecuencias. Rusia sigue aprovechándose del hecho de que al menos parte del mundo está haciendo la vista gorda ante los niños asesinados y buscando excusas para (el presidente ruso, Vladimir) Putin", ha declarado, antes de criticar el "silencio" de China (uno de sus aliados principales en todos los planos y que, por ejemplo, consume sus bienes y salva su economía de las sanciones) y Hungría (el país de la Unión Europea más cercano al Kremlin).

"Estamos esperando la reacción de China ante lo que está sucediendo. China ha pedido repetidamente que no se expanda la guerra y que se declare un alto el fuego. Esto no es por Rusia. Estamos esperando la reacción de Hungría. La muerte de niños debería provocar sin duda más emociones que cualquier otra cosa. Estamos esperando la reacción de todos aquellos en el mundo que pidieron la paz, pero que ahora suelen guardar silencio en lugar de adoptar posiciones de principio", ha agregado Zelenski, al tiempo que ha pedido nuevas sanciones contra Moscú.