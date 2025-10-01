Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alemania detiene a tres presuntos miembros de Hamás: planeaban "importantes actos de violencia"
Alemania detiene a tres presuntos miembros de Hamás: planeaban "importantes actos de violencia"

La Fiscalía alemana apunta que los tres hombres están involucrados en la adquisición de armas de fuego y municiones para el grupo armado.

Milicianos de Hamás antes de un intercambio de rehenes.Majdi Fathi

La policía alemana ha arrestado este miércoles a tres presuntos agentes extranjeros del grupo Hamás. Tal y como ha informado la Fiscalía Federal de ese país, y ha recogido la Cadena Ser, se encontraban preparando "actos de violencia importantes" en Alemania. Asimismo, ha señalado que se sospecha que los tres hombres estaban involucrados en la adquisición de armas de fuego y municiones para el brazo armado palestino, destinadas a utilizarse en asesinatos contra instituciones israelíes o judías en Alemania.  

-- Noticia de última hora. En ampliación --

