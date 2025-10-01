Alemania detiene a tres presuntos miembros de Hamás: planeaban "importantes actos de violencia"

Milicianos de Hamás antes de un intercambio de rehenes.

La policía alemana ha arrestado este miércoles a tres presuntos agentes extranjeros del grupo Hamás. Tal y como ha informado la Fiscalía Federal de ese país, y ha recogido la Cadena Ser, se encontraban preparando "actos de violencia importantes" en Alemania. Asimismo, ha señalado que se sospecha que los tres hombres estaban involucrados en la adquisición de armas de fuego y municiones para el brazo armado palestino, destinadas a utilizarse en asesinatos contra instituciones israelíes o judías en Alemania.

-- Noticia de última hora. En ampliación --