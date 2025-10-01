"Necesitan aclaraciones": Hamás se reúne con los mediadores y promete una rápida respuesta al plan de Trump

Una mujer porta una bandera con la imagen de Abu Ubeyda, un líder asesinado de Hamás, en una protesta en favor de Palestina en Estambul (Turquía), el 24 de septiembre de 2025.

Hamás está en la encrucijada: el partido-milicia palestino se debate entre decir sí a la hoja de ruta de Donald Trump para Gaza, que pide su rendición y su desarme y lo elimina de la gestión futura de la franja, o mantenerse firme, pedir más y presionar con los rehenes. En su contra está el aval internacional, hasta de Naciones Unidas, que han encontrado los 20 puntos del presidente de Estados Unidos. Más el cansancio, la muerte acumulada, los dos años de ofensiva sin cesar, tras sus atentados del 7 de octubre de 2023.

Pesan las consecuencias, los 1.200 muertos y 250 secuestrados de su cadena de ataques han sido replicados por Israel con más de 66.000 asesinados en la franja, pero también pesan las lagunas y dudas sobre el papel, tan enormes como las ansias de que esto pare.

La propuesta fue presentada el lunes en la Casa Blanca por Trump y, a su lado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya la aceptó, aunque pone pegas a puntos de su desarrollo posterior como la creación del Estado de Palestina. Queda la respuesta del Movimiento de Resistencia Islámica. Negociadores del grupo palestino Hamás se reunieron anoche en Doha con delegaciones mediadoras de Qatar, Egipto y Turquía y les han prometido a una "rápida respuesta" al plan norteamericano.

Según una fuente "informada", que este miércoles cita la cadena catarí Al Jazeera, el encuentro tuvo lugar anoche en su capital, en el contexto de "las discusiones técnicas para formular una posición final sobre el plan de Trump". Durante la reunión, los negociadores del grupo reiteraron que "estudiarán con responsabilidad" la propuesta y "trabajará una respuesta oficial lo antes posible tras finalizar las consultas con las facciones palestinas".

Trump dio el martes a Hamás un plazo de "tres o cuatro días" para responder a su proyecto de, supuestamente, gran pacificador, y advirtió que de no hacerlo, "será un final triste". Quedó claro en su intervención sin preguntas junto al premier israelí: si el grupo que domina Gaza desde 2007 no se aviene a este pacto, Washington apoyará todas las medidas que Tel Aviv entienda que tiene que tomar en consecuencia.

La propuesta en cuestión prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva del Ejército israelí, la liberación total de los rehenes a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos y el envío de ayuda humanitaria a los gazatíes a través de las Naciones Unidas. También contempla el desarme total de Hamás, que quedaría excluido de la gobernanza de la Franja, y el establecimiento de un Gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales supervisado por la "Junta de la Paz". El exprimer ministro de Reino Unido, Tony Blair, sería en encargado de capitanearla, aunque el propio Trump estará presente en ella.

El plan ofrece inmunidad e indulto para los líderes y miembros de Hamás, por lo que les promete la supervivencia y no la aniquilación total, como siempre ha pretendido Israel, y ha sido respaldado por numerosos países árabes, islámicos y europeos, si bien el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman, ha indicado que algunos de sus puntos, como el relacionado con la retirada de las tropas israelíes, "necesitan aclaraciones". El plan tiene "desafíos prácticos y de implementación", asume, pero este mediador también insiste en que hay que poner por delante la prioridad más urgente: acabar con el derramamiento de sangre en Gaza y abrir la puerta a "oportunidades", que no detalla.

Otro tema que podría necesitar "aclaración", y seguramente negociación entre las partes, sería la solución de dos Estados respaldada por los países árabes e islámicos, junto la mayoría delos miembros de la ONU, pero rechazada por el Gobierno de Netanyahu, así como la futura gestión de Gaza por la Autoridad Palestina que gobierna áreas limitadas de Cisjordania ocupada.

Una fuente de seguridad egipcia dijo el martes a EFE que Hamás inició ese mismo día una serie de consultas con su liderazgo político y militar sobre el plan de Trump, así como con otras facciones palestinas activas en Gaza, y que su respuesta podría tardar "varios días".

Mucho por aclarar

La línea dura es la que lleva años mandando en Hamás, para ello no hay más que ver la propia apuesta de los atentados en cadena de hace dos años. Pero EEUU -lo ha dicho Trump- confía en que tras el descabezamiento de su liderazgo por tres veces y el relevo en su gestión algo se mueva. ¿Pero tanto como para acatar un ultimátum, como para asumir una propuesta que no se ha negociado con ellos y que no aporta garantías, una vez entregados los rehenes, que son su gran baza de presión a Israel? Está por ver.

La pasada noche, un alto cargo de la formación dijo a la BBC que es probable que el grupo armado rechace el plan de paz, porque "sirve a los intereses de Israel" e "ignora los del pueblo palestino". Esta fuente indicó que es improbable que el grupo acepte desarmarse y entregar sus armas, condiciones clave, como se ha señalado. También aseguró que Hamás no acepta el despliegue planteado por Trump de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) en Gaza, lo que considera una nueva forma de ocupación.

La falta de detalles es, posiblemente, la mayor debilidad del actual proyecto. Por eso mismo, no se firmó antes, porque en realidad el texto propuesto se asemeja mucho a un plan presentado por el anterior presidente de EEUU, Joe Biden, hace más de un año. En los medios israelíes aparecieron numerosos informes de que la iniciativa del demócrata fracasó porque Netanyahu cambió las reglas del juego con un nuevo conjunto de demandas, bajo la presión de la extrema derecha de su gabinete, al que ahora tiene que exponerle lo acordado con Trump.

Desde entonces, se han producido matanzas masivas de civiles palestinos, mayor destrucción en Gaza y ahora una hambruna, mientras que los rehenes israelíes en Gaza han tenido que soportar meses más de agonía y cautiverio. Y no ha habido avances en aquellos puntos que ahora Israel asume. ¿Porque está más solo internacionalmente? ¿Porque hasta la Casa Blanca cree que ya es suficiente? ¿Porque sabe que no va a ir a más y queda como la parte que lo ha intentado?

Los principales partidos de la oposición en Israel han respaldado el plan, pero ha sido condenado por los ultranacionalistas y religiosos de la coalición de Netanyahu, que habían acogido con entusiasmo el plan previo de Trump, aquella Riviera que planteó en febrero y supuestamente se seguía negociando hasta hace dos semanas. Los extremistas judíos quieren la anexión de la tierra de Gaza y la sustitución de los palestinos por colonos judíos, pero el nuevo plan establece -eso sí lo dice claro- que los gazatíes no serán obligados a irse.

Si Hamás acepta el acuerdo y Netanyahu busca maneras de apaciguar a los extremistas que mantienen a su coalición en el poder tampoco podemos cantar victoria: vendrán las fases de cumplimiento, con amplias oportunidades para sabotear las negociaciones. Así que el optimismo de Trump, hoy por hoy, parece injustificado. Habrá muchas posibilidades de que el proceso fracase, aún si desde Doha llega un sí.

Y mientras...

Mientras se debate en salones enmoquetados, Gaza sigue masacrada. Hoy, el equipo de rescate de la Defensa Civil de Gaza informó de la muerte de uno de sus trabajadores, Munther al Dahshan, en un ataque doble israelí durante una misión de rescate en una escuela que había sido previamente bombardeada en la ciudad de Gaza. En un comunicado, la institución lamentó el fallecimiento de Dahshan y aseguró que se produjo como consecuencia de "los ataques de la ocupación israelí" contra sus fuerzas durante una operación de rescate en la escuela Al Falah, en el barrio de Zeitún.

En un mensaje anterior, la Defensa Civil ya había acusado al Ejército israelí de atacar "deliberadamente" y herir a siete de sus empleados, que habían acudido al centro educativo tras un primer bombardeo israelí contra esa escuela. Hasta el momento, el Ejército israelí no ha hecho comentarios sobre el incidente.

Este táctica militar, conocida en inglés como "double-tap" y que busca herir o matar a rescatistas y sanitarios en un segundo ataque, es ilegal según el derecho internacional.

De acuerdo con el recuento de la Defensa Civil, desde el inicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, al menos 39 rescatistas han muerto en ataques israelíes, 28 de ellos mientras trabajaban en el terreno y 11 en la sede del servicio. El caso más sonado fue el asesinato de seis rescatistas el pasado marzo en Rafah, sur de Gaza, además de nueve paramédicos, cuando se dirigían hacia una vivienda bombardeada y fueron abatidos por soldados. Sus cuerpos fueron enterrados por las tropas, y sus vehículos reducidos a chatarra y también sepultados.

El derecho internacional humanitario concede protección especial al personal de rescate y sanitario durante los conflictos armados, ya que no pueden ser considerados partes del conflicto. Las Convenciones de Ginebra prohíben atacarlos, pues su función es brindar asistencia a los heridos y enfermos sin distinción de bando.

También protege a los periodistas, pero también caen a centenares. El último, esta noche: la Corporación Turca de Radio y Televisión (TRT) ha afirmado este martes que el fotoperiodista Yahia Barzaq, que trabajaba para la empresa pública en la zona, ha muerto a causa de un ataque del Ejército de Israel sobre el enclave palestino. "El periodista independiente Yahia Barzaq, quien informó al mundo sobre el genocidio que Israel perpetra en Gaza en nombre de TRT, ha sido asesinado en un bombardeo aéreo de los perpetradores del genocidio", ha anunciado el director de comunicación de la corporación, Burhanettin Duran, en un mensaje difundido por la propia empresa. Duran ha descrito al reportero palestino como "una voz valiente que buscaba la verdad bajo la sombra de la ocupación y la opresión".

Además, el Ejército de Israel ha anunciado este miércoles el cierre de la última ruta que estaba operativa para que palestinos en el sur de la Franja de Gaza pudieran acceder a la zona norte del enclave, en medio de la intensificación de su ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza con el objetivo declarado de tomar el control de la localidad.