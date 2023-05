Un alto cargo ruso desvela la línea roja que desataría un ataque nuclear "preventivo"

El vicepresidente de Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, ha advertido de que su país lanzará un ataque nuclear preventivo en caso de que Ucrania reciba armas nucleares, extremo este que no descartó. "Hay leyes inexorables de la guerra. Si se llega a (el suministro a Ucrania de) armas nucleares, habrá que asestar un ataque preventivo", dijo Medvédev durante una visita a Vietnam, citado hoy por la agencia oficial rusa TASS.

Agregó que los países de la OTAN amplían los tipos de armamentos que envían a Ucrania y que "al régimen de Kiev probablemente le darán aviones (F-16)" y "quizás armas nucleares". "Pero eso significará que sobre ellos caerán misiles con cargas nucleares", subrayó Medvédev, presidente de Rusia entre 2008 y 2012 y actual líder de Rusia Unida, el partido del Kremlin.

Las declaraciones del exmandatario se producen después de que este jueves el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko anunciara el comienzo del traslado de armas nucleares tácticas rusas al territorio de su país, vecino de Ucrania. Lukashenko se negó a precisar el número de cabezas nucleares que acogerá su país, aunque aseguró haber acordado con el presidente ruso, Vladímir Putin todos los detalles.

"No voy a revelar el número y su emplazamiento. Hemos acordado el despliegue de las armas nucleares", dijo. El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, subrayó que el emplazamiento de armas nucleares tácticas en Bielorrusia no significa la entrega de estas al país aliado. "Rusia no transfiere armas nucleares a la República de Bielorrusia: el control sobre ellos y la decisión de utilizarlos sigue siendo de la parte rusa", enfatizó Shoigú.