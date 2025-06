El OIEA aprueba una resolución contra Irán, que ha anunciado la apertura de una planta de uranio en represalia

La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia atómica de la ONU, ha adoptado este jueves una resolución crítica con Irán por sus actividades nucleares, abriendo la vía a una eventual denuncia de la República Islámica ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

19 de los 33 países miembros de la Junta con derecho a voto han apoyado el texto presentado por Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, en el que se insta a Irán a "subsanar urgentemente" su incumplimiento del acuerdo de salvaguardia (controles) con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La resolución considera que la falta de cooperación de Irán con el OIEA "constituyen un incumplimiento de las obligaciones" en el marco de ese acuerdo, lo que implica la posibilidad de ser denunciado ante el Consejo de Seguridad.

Por eso, Irán debe adoptar "todas las medidas que la Agencia y la Junta consideren necesarias, de modo que el director general pueda proporcionar las garantías necesarias sobre la exactitud y exhaustividad de las declaraciones de Irán".

Tres países han votado en contra de la resolución -Rusia, China y Burkina Faso- mientras que once se han abstenido, han señalado fuentes diplomáticas a EFE en Viena. Este voto de la Junta, el órgano ejecutivo del OIEA, se produce en medio de una creciente tensión en torno al conflicto nuclear con Irán.

Si bien Omán ha confirmado este jueves que la próxima ronda de negociaciones entre EEUU e Irán se celebrará el próximo domingo en el sultanato, circulan en la prensa internacional rumores sobre posibles preparativos de Israel para un ataque contra instalaciones atómicas iraníes.

La resolución adoptada este jueves subraya además que la imposibilidad del director general del OIEA de confirmar que el programa nuclear iraní tiene exclusivamente fines pacíficos "plantea cuestiones que competen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

En su más reciente informe técnico, el OIEA criticó a Irán por no entregar información creíble sobre el origen de huellas de material fisible en lugares no declarados como nucleares. Por eso, los inspectores sospechan que estos sitios pertenecían a un programa nuclear estructurado y no declarado hasta inicios de la década de los años 2000.

Parte de estos materiales y equipos no declarados parecen haber estado almacenados hasta 2018 en tres localidades inspeccionadas por el OIEA. Desde entonces, los técnicos iraníes han limpiado los lugares y movido esos equipos a sitios, todavía desconocidos y que Teherán no revela, critica la resolución, citando el último informe del OIEA.

Según el OIEA, Irán ha acumulado ya más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido, al 60%, cerca ya al nivel necesario para fabricar bombas atómicas (90 %). Tanto la agencia atómica como la Junta en su resolución de hoy destacan que ningún país del mundo que no tenga armamento nuclear dispone de uranio enriquecido de esa pureza.

Con la resolución aprobada, las potencia occidentales y sus aliados disponen de una herramienta para denunciar los incumplimientos de Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que podría restablecer sanciones internacionales contra la República Islámica.

Estas medidas punitivas fueron levantadas hace una década en el marco del gran acuerdo nuclear de 2015, según el cual Irán aceptaba importantes limitaciones a su programa nuclear a cambio de incentivos económicos y una salida del aislamiento internacional.

Sin embargo, tras la salida unilateral del acuerdo, conocido como JCPOA, por parte de Estados Unidos, durante el primer mandato del presidnete Donald Trump en 2018, Irán tampoco cumple todos los compromisos adquiridos. Actualmente, las partes negocian una posible salida dialogada de la crisis, ante el vencimiento inminente de varias de las provisiones del JCPOA este otoño.

Respuesta de Irán

En represalia a la resolución del OIEA, Irán ha anunciado que activará una nueva planta de enriquecimiento de uranio y la instalación de centrifugadoras avanzadas en otro centro.

"En respuesta a la resolución de la Junta de Gobernadores del OIEA, el jefe de la Agencia de la Energía Atómica de Irán ha emitido las órdenes necesarias para establecer un nuevo centro de enriquecimiento en un lugar seguro y reemplazar las máquinas de primera generación en el centro de enriquecimiento en Fordow por máquinas avanzadas de sexta generación", ha informado las autoridades iraníes en un comunicado.

El Ministerio de Exteriores iraní ha rechazado la resolución, calificándola de un acto "político sin base técnica ni legal" por parte de los países europeos y Estados Unidos. "La República Islámica de Irán siempre se ha adherido a sus obligaciones de salvaguardias, y hasta ahora ninguno de los informes del OIEA ha mencionado el incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones o desviaciones en los materiales y actividades nucleares de Irán", ha indicado.

Por ello, ha anunciado que "no tiene otra elección que responder a la resolución política" con la apertura de una nueva planta de enriquecimiento de uranio y la sustitución de centrifugadoras de primera generación con modelos de sexta en su instalación de Fordow. Además, ha advertido que tomará más medidas, que anunciará más tarde.