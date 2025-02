Argentina despliega sus fuerzas militares en aguas codiciadas por pesqueros españoles

Argentina estrecha el cerco contra la pesca ilegal en unas aguas muy codiciadas por su alto nivel de presencia de una especie clave, el calamar. Se ha lanzado al despliegue de militares para que patrullen los límites de su Zona Económica Exclusiva (ZEE). En estas ricas aguas pescan potencias como, fundamentalmente, China (dos tercios), pero también Taiwán, Corea del Sur o España. El problema es cuando cruzan.

Así lo recoge Newsweek en una información en la que apunta que Buenos Aires toma esta medida ante la situación de piratería y esquilmado de recursos que protagoniza la flota china, si bien Pekín niega siempre este extremo. Ante todo cabe destacar que nuestro país cuenta con una gran presencia de empresas mixtas pesqueras en Argentina -y de transformación de productos pesqueros-, por lo que generalmente pescan con bandera nacional sin problema alguno, en una importante sinergia económica.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es una amenaza significativa para los ecosistemas marinos y la economía de los países costeros. Las flotas pesqueras extranjeras, especialmente la china, han sido acusadas de prácticas de pesca INDNR en diversas regiones del mundo. Estas actividades no solo agotan los recursos pesqueros, sino que también afectan la biodiversidad marina y la sostenibilidad de las pesquerías locales.

Dos aviones de patrulla y dos corbetas

En respuesta a esta amenaza, Argentina ha desplegado dos aviones de patrulla marítima, un C-12 Huron y un P-3C Orion, junto con dos corbetas para llevar a cabo operaciones de vigilancia y control en su ZEE. Estas acciones buscan disuadir la incursión de embarcaciones extranjeras y proteger los recursos marinos del país.

Argentina alberga la segunda pesquería de calamar más grande del mundo, un recurso vital para su economía. La presencia de flotas extranjeras en los límites de su ZEE ha generado preocupación por la posible sobreexplotación de estos recursos. La pesca INDNR no solo afecta la disponibilidad de calamar, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de las pesquerías locales.