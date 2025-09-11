Arranca el gran ejercicio militar ruso Zapad 2025 en la frontera con la OTAN con 30.000 soldados involucrados

Una foto facilitada por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra a militares rusos caminando por una zona de la región de Kursk, Rusia.

Este viernes Rusia y Bielorrusia comenzarán la gran maniobra militar Zapad 2025, la cual tiene previsto prolongarse hasta el próximo 16 de septiembre, en lo que han catalogado como una demostración de cooperación militar entre dos países aliados.

Los ejercicios, que contarán con la participación de unos 30.000 soldados, se realizarán en diferentes puntos, algunos de ellos en territorio bielorruso, cerca del corredor de Suwalki, la única vía terrestre entre los países bálticos y Polonia.

Este anuncio no ha sentado nada bien en Europa, no solo por el impacto que puede tener en la guerra de Ucrania (al ser visto como un entrenamiento) sino también porque agrega más tensión al escenario geopolítico tras la incursión de drones kamikazes rusos en Polonia.

Además, expertos como el jefe de inteligencia del Estado Mayor, Harri Ohra-aho, han advertido que el país liderado por Putin podría llevar a cabo ataques cibernéticos u operaciones híbridas durante los ejercicios.

"Creo que el objetivo es que Putin intente demostrar que sigue siendo fuerte y que la guerra en Ucrania no ha afectado a Rusia. Pero no creo que sea cierto", alertó por su parte Lance Landrum al grupo de expertos del Centro de Estudios Políticos Europeos.

Según el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, los primeros soldados rusos ya se encuentran allí desde principios de agosto, tal y como se muestra en algunas de las imágenes que ha compartido el propio departamento.

Rusia, por su parte, ha negado que dichas maniobras se encuentren dirigidas contra terceros países. "No están dirigidas contra nadie Se trata de la continuación de la cooperación militar y la mejora de la interacción entre dos aliados estratégicos", señaló el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.

Desde Polonia y Lituania ya han anunciado algunas medidas. El primer país, por ejemplo, ha señalado que cerrará sus fronteras hasta el viernes, con el objetivo de limitar la entrada de bielorrusos. El segundo, por su parte, ha destacado que instaurará una zona de exclusión aérea mientras duren estos ejercicios.