Tras el incidente con Polonia, el Kremlin niega que las maniobras que comenzará con Bielorrusia este viernes estén "dirigidas contra nadie"

Este viernes Rusia comenzará las maniobras Zapad-2025, unas maniobras militares en cooperación con Bielorrusia que se prolongarán hasta el 16 de septiembre. Los ejercicios contarán con entre 13.000 y 16.000 tropas de los dos países y se realizará en diferentes zonas, algunas en territorio bielorruso, cerca del corredor de Suwalki, el cual es el único acceso terrestre entre los países bálticos y Polonia.

La celebración de estas maniobras no ha sentado bien en Polonia, que ha decidido, "aludiendo seguridad nacional", cerrar sus fronteras hasta el viernes, tal y como anunció su primer ministro, Donald Tusk. "Los agresivos ejercicios militares rusos-bielorrusos Zapad comienzan el viernes; por tanto, cerraremos las fronteras con Bielorrusia, incluidos los cruces ferroviarios, desde la noche del jueves hasta el viernes", afirmó el mismo.

Tampoco ha gustado a Lituania, el cual ha decidido instaurar una zona de exclusión aérea mientras se prolonguen estos ejercicios, tal y como subrayó el mandatario del país, Gitanas Nauseda, en una rueda de prensa. "Nos tomamos muy en serio este periodo de mayor riesgo y amenaza. Afecta tanto a Lituania como a la región. Lituania ya ha adoptado medidas. Hemos desplegado más tropas a Lituania", afirmó el mismo.

"También hemos desplegado más tropas cerca de nuestra frontera. Asimismo, hemos establecido una zona de exclusión aérea que incluirá a Lituania, el distrito de Vilna e incluso más allá", agregó Nauseda, cuyo suroeste del país comparte 273 kilómetros de frontera con el enclave ruso de Kaliningrado.

Sin embargo, el Kremlin ha negado que dichas maniobras vayan dirigidas contra terceros países y ha señalado que se trata de una "continuación de la cooperación militar" entre dos aliados, como son Rusia y Bielorrusia. "No están dirigidas contra nadie. Se trata de la continuación de la cooperación militar y la mejora de la interacción entre dos aliados estratégicos", afirmó el portavoz presidencial, Dmitry Peskov.

Este ejercicio se producirá apenas unos días después de la incursión de drones kamikazes rusos en el espacio aéreo de Polonia y de su consecuente derribo por parte de Polonia, el cual llegó invocar el artículo 4 de la OTAN tras el incidente. De hecho, el polaco llegó a calificar el suceso de una "violación sin precedentes" que deja una situación "más cercana a un conflicto abierto que nunca desde la Segunda Guerra Mundial".

